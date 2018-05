Un nuovo gameplay per Conan Exiles | che finalmente si mostra anche su PS4

VAMPYR : nuovo gameplay Trailer sul vampiro : VAMPYR, l’imminente action-RPG sviluppato da DONTNOD Entertainment, segue le vicende del torturato protagonista Dr. Jonathan Reid e la crescita dei suoi poteri attraverso feroci sequenze di combattimenti, mostrate nel Nuovo Gameplay Trailer “Becoming a Monster”. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord VAMPYR si mostra in un Nuovo Gameplay Trailer Sarà proprio ...

Combattimento e navicelle spaziali nel nuovo video gameplay di Beyond Good and Evil 2 : La sensazione che lo sviluppo di Beyond Good and Evil 2 si trovi ancora in una fase piuttosto arretrata è palpabile ma non si può negare il fatto che vedere gli sviluppatori parlare apertamente del gioco e mostrare i passi avanti fatti in alcuni aspetti sia decisamente positivo rispetto all'assordante silenzio che ha accompagnato i fan nel corso degli anni precedenti all'E3 2017.Nel corso dell'ultima diretta dedicata all'opera di Michel Ancel e ...

Red Dead Redemption 2 : Il nuovo gameplay Trailer di Rockstar : Come anticipato giorni fa, Rockstar ha reso finalmente e ufficialmente disponibile il nuovo Trailer di Red Dead Redemption 2, dove è possibile vedere delle scene di gioco e il ritorno del celebre protagonista dei precedenti capitoli. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord Red Dead Redemption 2 si mostra in un nuovo Gameplay Trailer America, 1899. L’era del selvaggio ...

Un nuovo video di Code Vein ci mostra sequenze di gameplay e i commenti dei fan : Bandai Namco, dopo aver svelato nuove informazioni su caratteristiche e personaggi di Code Vein, ha rilasciato un nuovo trailer per il suo prossimo action-RPG souls-like.Come riporta Dualshockers, il video mostra un po' di brutale gameplay, inclusi diversi incontri contro quelli che sembrano dei miniboss. Oltre al gameplay, possiamo vedere e ascoltare i commenti estremamente entusiastici da parte dei partecipanti a PAX East, che hanno avuto la ...

Frostpunk : disponibile un nuovo video gameplay : Frostpunk è il nuovo titolo sviluppato dai ragazzi di 11 bit studios, creatori degli ottimi Warzone Earth e This War of Mine. Gameinformer ha pubblicato poche ore fa un video gameplay di 19 minuti che potete trovare alla fine di questa news.Il titolo è un city-builder gestionale ambientato in un 800 colpito dalla morsa di una nuova era glaciale, i pochi superstiti hanno così deciso di migrare altrove per costruire nuove colonie e cercare di ...

Detroit : Become Human - possiamo vedere Markus all'opera in un nuovo video gameplay : Detroit: Become Human è atteso per il 25 maggio, ma come sappiamo il PlayStation Store già da oggi ci offre una demo giocabile, per cui possiamo già farci un'idea di cosa ci aspetta.Nel frattempo possiamo ingannare il tempo anche con un nuovo gameplay proposto da IGN, commentato da David Cage. Nel filmato possiamo vedere come protagonista Markus, uno degli androidi che avremo modo di conoscere nella storia. Nel tentativo di raccogliere alcuni ...

LEGO Gli Incredibili : il nuovo gameplay trailer punta i riflettori sulla famiglia Parr e i loro superpoteri : Warner Bros. Interactive Entertainment ha rilasciato il nuovissimo trailer di LEGO Gli Incredibili, in cui sarà possibile vedere un'anteprima del gameplay tratto dal gioco in arrivo basato sui film Gli Incredibili e Incredibili 2 targati Disney Pixar.Nel video i fan potranno ritrovare tutti i superpoteri della famiglia Parr, tra cui le trasformazioni flessibili di Elastigirl, l'impareggiabile super-forza di Mr. Incredible, gli indistruttibili ...

LEGO Gli Incredibili : nuovo gameplay Trailer : Warner Bros. Interactive Entertainment ha rilasciato il nuovissimo Trailer di LEGO Gli Incredibili, in cui sarà possibile vedere un’anteprima dello strabiliante Gameplay tratto dal gioco in arrivo basato sui film Gli Incredibili e Incredibili 2 targati Disney•Pixar. Nuovo Trailer per LEGO Gli Incredibili Nel video i fan potranno ritrovare tutti i superpoteri della famiglia Parr, tra cui le ...

God of War : il nuovo trailer su PS4 Pro è dedicato al gameplay dei troll : Un tempo diffusi in tutto il mondo, all'epoca delle vicende del gioco saranno pochi i troll rimasti e ognuno di quelli che incontreremo nel gioco avrà un nome e una storia specifica, saranno unici, ...

God of War : il nuovo trailer su PS4 Pro è dedicato al gameplay dei troll : Per stemperare l'attesa del lancio di God of War, fissato per il 20 aprile, Santa Monica sta pubblicando la serie di trailer "Countdown to Launch" e quello pubblicato oggi è interamente dedicato ai troll, i nemici forse più temibili che Kratos dovrà affrontare nel corso della sua avventura.Queste creature erano state protagoniste fin dal primo trailer di God of War e sembrano avere un'importanza particolare. Un tempo diffusi in tutto il mondo, ...

Code Vein si mostra in un nuovo gameplay trailer : L'action JRPG soulslike di Bandai Namco, Code Vein, si mostra in un nuovo trailer dedicato al gameplay: curiosi di dare uno sguardo al nuovo videogioco hack and slash, derivativo dai titoli delle varie serie targate From Software? Ammiriamo insieme l'ostico combat system che ci apprestiamo a vivere nel gioco in uscita quest'anno. Nel nuovo trailer di Code Vein assistiamo a una sequenza in cui, fondamentalmente, il giocatore mette in atto una ...

Pirates : All Aboard! si mette in luce con un nuovo gameplay per Switch : Pirates: All Aboard!è un titolo competitivo per giocatore singolo e per più giocatori in cui l'obiettivo è diventare il pirata più forte di tutti, riporta Nintendoeverything.Il gioco include due modalità: Battle Arena (1-4 giocatori) e Treasure Sail (giocatore singolo), inoltre potremo navigare in mari tropicali divisi in sette diverse mappe, sfruttare i punti di forza e le debolezze delle diverse navi, ognuna diversa dall'altra, utilizzare ...

Code Vein torna a mostrarsi in azione in un nuovo video di gameplay : Code Vein, il souls-like action JRPG di Bandai Namco, vedrà la luce nel corso del 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC, al momento non è stata comunicata una data precisa di lancio, ma gli sviluppatori stanno già cominciando a pensare al sequel, per rendere possibile ai giocatori una conoscenza più approfondita del mondo di gioco.Oggi, il titolo torna protagonista grazie a un video di gameplay riportato da Dualshockers. Nel filmato di gioco ci ...

Brutale video di Code Vein ci mostra un nuovo gameplay : Bandai Namco ha rilasciato, nelle ultime ore, un nuovo video di Code Vein, il nuovo JRPG in stile soulslike attualmente in sviluppo presso il publisher giapponese. Il gioco uscirà nel corso del 2018, ma per il momento non conosciamo ancora la data di uscita specifica, ed è in sviluppo per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC. Il trailer contenente nuove e inedite sezioni di gameplay per Code Vein ci mostra due differenti dungeon: il ...