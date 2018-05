Un mare Arcobaleno

huffingtonpost

(Di sabato 5 maggio 2018) La legge sulle unioni civili sta per compiere due anni e in meno di ventiquattro mesi sono quasi seimilacento le coppie omosessuali che si sono sposate. Seimilasettantatré per la precisione, come risulta dai dati, aggiornati al 31 dicembre scorso, elaborati dal Ministero dell'Interno e pubblicati in esclusiva da HuffPost. Un anno prima, al 31 dicembre 2016 - a cinque mesi dal momento in cui, alla fine di luglio, il testo, approvato l'11 maggio precedente - legge n.76 del 20 maggio 2016 - era diventato operativo - i matrimoni omosessuali erano a quota 2433: e dunque, numeri alla mano, in dodici mesi si è registrato un incremento pari al 149,5 per cento.Il trend è positivo in tutta Italia. Da Nord a Sud i numeri sono cresciuti in proporzione all'estensione territoriale e al numero di abitanti delle regioni e delle città capoluogo di regione e provincia. Sul ...