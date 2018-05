Ugl | Per avere i drastici provvedimenti richiesti bisogna aspettare che ci scappi il morto?

Xylella - l’assessore PUglia : “Trattamenti previsti sicuri per Bio” : “I trattamenti previsti per contrastare la Xylella sono sicuri per l’ambiente e per il bio”: lo assicura in una nota l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Leonardo Di Gioia. “A seguito del monitoraggio degli insetti vettori della Xylella, – spiega Di Gioia – e’ stata rilevata la presenza sul territorio dello stadio adulto di Philaenus spumarius (‘sputacchina’), vettore ...

Lotta - Europei 2018 : Bulgaria sUgli scudi - due ori nella lotta femminile. Quattro podi in un giorno per la Bielorussia : Bulgaria sugli scudi nella quinta giornata degli Europei 2018 di lotta a Kaspiisk (Russia). Il programma della lotta femminile si è chiuso con due ori per la squadra bulgara, mentre la Bielorussia ha piazzato Quattro atlete sul podio senza alcuna vittoria e la Russia ha continuato ad incrementare il suo già cospicuo bottino. nella categoria -57 kg ha trionfato la bulgara Bilyana Zhivkova Dudova, che ha sconfitto con un netto 6-0 in finale la ...

Le Vibrazioni prima band ufficiale per il Monza Italian Music Awards del 20 lUglio : Gli organizzatori svelano il primo gruppo del Monza Italian Music Awards in programma il 20 luglio alla Gerascia: sono Le Vibrazioni di Francesco Sarcina. Dal 5 maggio aperte le prevendite. Sono Le ...

Mense Ospedaliere Regione PUglia - USB indice lo SCIOPERO per il 15 Maggio 2018 : ... dopo due anni di tira e molla di incontri, riunioni, assemblee pubbliche dove anche la "politica", tra cui anche il Presidente Emiliano, si era impegnata assistiamo ad una accelerazione su una Gara ...

La quarta prova della maturità sarà il 28 giugno. Cosa bisogna sapere sUgli esami : La maturità 2018 entra nel vivo: si comincia il 20 giugno con la prima prova scritta ma prima, entro il prossimo 15 maggio, i consigli di classe dovranno predisporre il documento da consegnare alle commissioni sul percorso formativo degli studenti e la prima riunione plenaria delle commissioni è fissata per lunedi' 18 giugno, alle ore 8.30. Il ministro dell'Istruzione, dell'Università e ...

Slitta a lUglio il concorso per dirigenti scolastici : Slitta il concorso per dirigenti scolastici, che mette in palio 2.416 poltrone da preside. La prova preselettiva del concorso, un quizzone di cento domande da svolgere in 100 minuti, in programma 29 ...

Primo maggio - Ugl : sagome bianche per ricordare i morti sul lavoro Foto : Purtroppo, le 'morti bianche' fanno tristemente parte della cronaca e delle tragedie quotidiane, e i 1029 decessi del 2017 confermano l'andamento di un fenomeno in aumento. - prosegue il sindacalista ...

Primo maggio - Ugl : sagome bianche per ricordare i morti sul lavoro : Purtroppo, le 'morti bianche' fanno tristemente parte della cronaca e delle tragedie quotidiane, e i 1029 decessi del 2017 confermano l'andamento di un fenomeno in aumento. - prosegue il sindacalista ...

SUP Marathon : Lignano punta sUgli sport all’aria aperta : Circumnavigare per 23 km Lignano Sabbiadoro tra mare, laguna, canali, fiume, il tutto in piedi sulla tavola, oppure in canoa, in kayak o con qualsiasi mezzo si possa utilizzare pagaiando o remando. È la Lignano SUP Marathon, che si terrà nelle acque della località friulana il 6 maggio, giunta alla sua terza edizione, uno dei tanti eventi in occasione dell’apertura della stagione balneare. Una maratona nelle acque di Lignano Sabbiadoro ...

15 cose da sapere sUgli attacchi di panico : Italiani, popolo di ansiosi. Questo pare essere il quadro clinico di una popolazione che sta male, ma o non ne è consapevole oppure fa fatica a parlarne. «In Italia si stimano attualmente otto milioni di ansiosi, tre milioni di persone con attacchi di panico, cinque milioni di depressi»: questo è il responso del dottor Renato De Rita, psicoterapeuta di Rovigo, durante il ciclo di conferenze di medicina psicosomatica organizzate dalla Simp ...

Inter-Juventus 2-3 - le pagelle Perisic tosto - Cuadrado totale La partita|Sfottò sUgli spalti : Una vita in 10 contro 11 e a lungo non si vede, ma Spalletti condanna l'Inter togliendo Icardi. Allegri trova un biglietto per l’inferno andata/ritorno. La lotta scudetto continua

SUgli dèi del pop non si scherza. Ecco perché vinceranno ancora : Anni fa scrivevo una rubrica umoristica per un giornale pubblicato in 98 edizioni in molte parti del mondo. Per qualche motivo che non ricordo, in una di queste rubriche feci una battuta - per la ...

Una Vita - lUglio 2018 : il ritorno inaspettato di uno storico personaggio Video : La fiction tv ''Una Vita [Video]'', creato dall'autrice Aurora Guerra non smette mai di appassionare i telespettatori con i continui colpi di scena. Negli episodi che saranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset i prossimi mesi, i cittadini di Acacias 38 assisteranno al ritorno inaspettato di uno storico personaggio femminile. La rivelazione scioccante di Pablo, Rosina furiosa con il genero Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 ...

SUgli italiani gravano imposte patrimoniali per 45 - 4 miliardi : Sia l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico sia il Fondo Monetario Internazionale hanno sollecitato l’Italia a tassare il patrimonio, ma la Cgia di...