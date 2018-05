Uffizi | crolla rivestimento di travertino | turista ferita in un bagno del museo

Crolla rivestimento di travertino in un bagno degli Uffizi : turista ferita : Una turista è rimasta ferita nel crollo di una parte del rivestimento in travertino all'interno di un bagno del museo degli Uffizi , a Firenze . È successo il 2 maggio e la vittima è rimasta ferita a ...

Crollano pezzi del muro in travertino in un bagno agli Uffizi : turista ferita : Parte del rivestimento in travertino del muro di un bagno agli Uffizi è crollato e una turista è rimasta ferita a un piede, venendo poi curata in ospedale. È successo il 2 maggio. Tutto il piano interrato del museo, dove c'è il bagno, è stato chiuso."Siamo rimasti tutti molto spaventati - dice all'ANSA il direttore degli Uffizi Eike Schmidt - anche perché dai controlli periodici non emergevano ...