Udinese | nel mirino un dirigente della Sampdoria

Udinese - Tudor : “a Benevento speriamo nella svolta” : “speriamo sia la svolta”. È con queste parole che il neoallenatore dell’Udinese, Igor Tudor, ha presentato la delicata trasferta di domani a Benevento. “Non bisogna fare calcoli, perché questo crea solo ansia – ha aggiunto Tudor -. Dobbiamo concentrarci sulla prestazione, sulle cose concrete da fare in fase offensiva e difensiva; il risultato deve venire come conseguenza”. Di fronte ci sarà il Benevento che, ...

Napoli - c'è un sogno nel cuore : 4-2 all'Udinese - la Juve pareggia : Una notte pazzesca al San Paolo. Il Napoli batte in rimonta, l'ennesima della stagione, l'Udinese e si riporta a meno quattro dalla Juve bloccata sul pareggio a Crotone....

Napoli-Udinese 4-2. Milik e Tonelli firmano la rimonta - Juve a -4 : Il Napoli e Napoli vivono una notte pazzesca. La squadra di Sarri affonda due volte, va sotto prima per il gol di Jankto , al 41', poi per quello di Ingelsson , al 55', con in mezzo il pari di Insigne ...

Napoli - c'è un sogno nel cuore : 4-2 all'Udinese - la Juve pareggia - il big match allo Stadium con -4 : Il Napoli dalle stalle alle stelle contro l'Udinese, capace di mettere gli azzurri in difficoltà al San Paolo. Sotto di un gol sia nel primo che nel secondo tempo, gli azzurri ribaltano la...

Serie A Udinese - Oddo : «C'è un problema nella testa dei giocatori» : CAGLIARI - L' Udinese è in un tunnel che sembra non avere fine. La formazione friulana ha perso 2-1 contro il Cagliari una sfida in cui era andata persino in vantaggio , con Lasagna al 10', , ...

Serie A 2018 - recuperi 27^ giornata : Fiorentina batte Udinese nel ricordo di Astori - Sampdoria vincente : Oggi pomeriggio si sono disputate le prime tre partite di recupero della 27^ giornata di Serie A, rinviate lo scorso 4 marzo per la scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina. La Fiorentina batte l’Udinese per 2-0 dedicando naturalmente il successo a Davide Astori. A decidere l’incontro sono stati il rigore di Veretour al 29′ e la rete di Simeone al 71′ su assist di Chiesa. I viola agganciano così ...

Udinese-Fiorentina : al 13' applausi e commozione nel ricordo di Astori : Dalle tribune della Dacia Arena l'omaggio al capitano viola scomparso il 4 marzo la mattina prima della sfida

Risultati Serie A - i recuperi LIVE : Udinese-Fiorentina nel ricordo di Astori : Risultati Serie A, i recuperi LIVE, continua il programma valido per la giornata del campionato di Serie A, interessanti match soprattutto per la zona salvezza. Si gioca Udinese-Fiorentina partita in ricordo di Astori, trovato morto nella stanza d’albergo, scontro decisivo quello tra Genoa e Cagliari, la squadra di Ballardini può mettersi al sicuro. L’altro match mette di fronte Atalanta e Sampdoria, match tra due squadre che stanno ...

Udinese-Fiorentina nel ricordo di Astori - le formazioni ufficiali : Un mese dopo la tragica scomparsa di Davide Astori, Udinese e Fiorentina pronte ad affrontarsi nel recupero della gara rinviata lo scorso 4 marzo per la tragedia che ha colpito la società viola e tutto il calcio italiano. formazioni ufficiali: Udinese – Bizzarri; Samir, Danilo, Widmer, Larsen, Hallfredsson, Barak, Pezzella, Balic, De Paul, Perica. Fiorentina – Sportiello; Biraghi, Milenkovic, Vitor Hugo, Pezzella; Saponara, Dabo, ...

Udinese-Fiorentina - dalle 18.30 La Diretta In campo nel ricordo di Davide Astori : A un mese di distanza si torna a Udine per quella partita che si sarebbe dovuta giocare lo scorso 4 marzo ma che non prese mai il via, a causa della tragica morte nel sonno del capitano viola Davide ...