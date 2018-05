ilfattoquotidiano

: Udine, 38 agricoltori indagati per disastro ambientale: con i loro pesticidi hanno sterminato decine di migliaia di… - fattoquotidiano : Udine, 38 agricoltori indagati per disastro ambientale: con i loro pesticidi hanno sterminato decine di migliaia di… - RRmpinero : RT @fattoquotidiano: Udine, 38 agricoltori indagati per disastro ambientale: con i loro pesticidi hanno sterminato decine di migliaia di ap… - pobreloba : RT @fattoquotidiano: Udine, 38 agricoltori indagati per disastro ambientale: con i loro pesticidi hanno sterminato decine di migliaia di ap… -

(Di sabato 5 maggio 2018) A Basiliano e Bicinicco, in provincia di, gli uomini del Corpo Forestale Regionale del Friuli Venezia Giulia,scoperto che nel periodo della semina del mais su 400 alveari, le api da miele sono calate da 60mila insetti per arnia ad appena 10-20mila. In altre localitàaddirittura filmato migliaia di api che, dopo essere rientrate dalla ricerca di polline o di acqua per approvvigionare la colonia,cominciato a tremare, prima di morire. I filmati, finiti nel dossier che la Procura della Repubblica dista istruendo da un paio d’anni, testimoniano un fenomeno noto per i suoi effetti, la scomparsa delle api dalla campagna, ma finora non chiarito per quanto riguarda le cause. Per la prima volta, in una inchiesta penale per, l’attribuzione non è a un mistero della natura, ma all’attività umana, che utilizza i neonicotinoidi e ...