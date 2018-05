ansa

: Pena di morte, uccise una guardia: 40enne giustiziato negli Usa #Usa - MediasetTgcom24 : Pena di morte, uccise una guardia: 40enne giustiziato negli Usa #Usa - StefanoMk : RT @Agenzia_Ansa: Uccise guardia, esecuzione in #Georgia - mbwManzoni : Con iniezione di pentobarbital, 15 minuti di agonia By ANSA -

(Di sabato 5 maggio 2018) ANSA, - JACKSON , USA, , 5 MAG -, questa notte in, per un uomo accusato di avere ucciso unacarceraria fuori servizio che gli aveva dato un passaggio in macchina, 22 anni fa.