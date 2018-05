Tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla legge sulle unioni civili

Foodora - chi consegna cibo non è lavoratore. Sentenza choc modifica diritti di Tutti in Italia in peggio : Respinto il ricorso dei fattorini Foodora: per il Tribunale di Torino si tratta di lavoratori autonomi e non di dipendenti. Sentenza ingiusta per molti.

Diplomati magistrale : trovare soluzione per rivendicare i diritti di Tutti : E' nota, ormai da anni, la situazione dei Diplomati magistrale ante 2001/2002 e del loro diritto o meno di essere inseriti nelle Gae. Dal 2014 ad oggi si sono susseguiti una serie di eventi. Dal riconoscimento abilitante del titolo, nel marzo 2014, alla serie di contenziosi avviati negli anni successivi. E, dopo una prima ondata […]

Diritti tv - ecco il bando di Mediapro : niente esclusive a Sky all’insegna del motto “più calcio per Tutti” : Sette pacchetti per quattro piattaforme, l’offerta full pensata per Sky, la pubblicità tenuta per sé e per la prima volta tutto il campionato anche sul web: ecco il bando di Mediapro per rivendere i Diritti tv della Serie A. Anche dopo la sua pubblicazione, però, non c’è risposta alla domanda che tutti i tifosi del pallone si pongono: dove si vedranno le partite nei prossimi tre anni? Impossibile dirlo, almeno per il momento: perché Mediaset ...

Festival dei diritti umani a Milano - cinque giorni per parlare della terra : “Una. Per Tutti. Non per pochi” : La devastazione della terra provocata dalle azioni dell’uomo. Le conseguenze negative che riguardano già adesso milioni di persone e che rischiano di distruggere il nostro pianeta, “la casa di tutti noi”. Per sensibilizzare i cittadini e offrire diversi spunti di riflessione, fornendo strumenti capaci di leggere la realtà, da martedì 20 marzo a sabato 24 si svolgerà a Milano la terza edizione del Festival dei diritti umani dal titolo “Una. Per ...

La Terra è una ed è per Tutti : a Milano il 3° Festival dei Diritti Umani : Diritti di chi, oggi, è costretto a scappare da zone dove il clima e di conseguenza l'agricoltura e l'economia sono diventati invivibili: centro del discorso sarà anche interrogarsi sulla necessità ...

[Il ritratto] I no a Craxi - gli scontri con Dell'Utri e le battaglie per i diritti. L'indipendenza a Tutti i costi del maratoneta Mentana : E durante il G8 di Genova fa cronaca : che vuol dire non essere molto teneri con il governo. Non vota Forza Italia. Anzi, non vota proprio, a scanso di equivoci: «Ho smesso di votare nel '94. Sono ...