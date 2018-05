Turchia | alluvione a Ankara | sei feriti e danni ingenti 

meteoweb.eu

(Di sabato 5 maggio 2018) Allarme in, in particolare nel distretto di Mamak a est di, capitale della, colpito da un’improvvisache ha causato seie ha trasformato le strade in torrenti. Lo rende noto l’emittente televisiva turca “Ntv”. Come spiega il sindaco di, Mustafa Tuna, si tratta di un “disastro naturale, che non ha causato vittime né dispersi, ma seie ingentimateriali”. Le forti piogge sono iniziate intorno al mezzogiorno locale (le 11:00 in Italia) e, secondo le previsioni, dovrebbero continuare a intermittenza fino a sera. Grande paura per “un fenomeno che si verifica una volta ogni 500 anni, nessuno ha mai visto qualcosa di simile“. L'articolo: seiMeteo Web.