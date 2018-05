Tumore alla bocca | visite gratis a Roma | Enpam e Andi in piazza

La vita appesa a un algoritmo E 270 donne muoiono per un Tumore alla mammella Londra si scusa : Erica Orsini Londra Un futile errore amministrativo costato centinaia di vite. Sono infatti ben 270 le donne che potrebbero essere morte in Inghilterra per un tumore al seno, semplicemente perché ...

CAROLYN SMITH - BALLANDO CON LE STELLE/ La battaglia contro il Tumore : “Io voglio vivere” (La Vita in Diretta) : CAROLYN SMITH, giurata di BALLANDO con le STELLE, a La Vita in Diretta: “Il tumore è tornato, ma lo ucciderò”. Le ultime notizie sulla coreografa, che combatte il cancro al seno(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 18:30:00 GMT)

Falla telematica in Gb - donne saltano lo screening per Tumore al seno : 270 morti : Un vero e proprio tragico errore che potrebbe aver causato la morte di circa 270 persone. A rivelarlo è stato il ministero della Salute britannico. Circa 450mila donne non si sarebbero sottoposte allo screening mammografico per il tumore al seno. Il tutto per una Falla nell'algoritmo informatico predisposto per questo tipo di test e che è fondamentale per il fronte della prevenzione. Per un prblema tecnico i dati di queste donne sono andati ...

Carolyn Smith - malore a Ballando con le Stelle. Salvata da Paolo Belli. «Il Tumore non è un tabù» : malore per Carolyn Smith durante la puntata di Ballando con le Stelle del 28 aprile. La presidentessa di giuria del talent condotto da Milly Carlucci nel sabato sera di Rai1 è stata male durante la ...

VACCINO ANTITumore SENZA CHEMIOTERAPIA/ Il medicinale sarà disponibile entro un anno : via alla sperimentazione : Una nuova ricerca si aggiunge alla lotta contro i tumori: un VACCINO, elaborato da un'equipe dell'università di Stanford, potrebbe essere in commercio entro un anno. Nuovi importanti risultati arrivano dalla lotta contro i tumori. Grazie ad uno studio effettuato da un'equipe guidata dal professore Ronald Levy della Stanford University, entro un anno sarà disponibile un nuovo VACCINO che potrà salvare la vita molte persone. Dagli esperimenti ...

Una nuova tecnica scova il Tumore alla prostata : è un metodo non invasivo ed economico : Messa a punto una nuova tecnica per diagnosticare il tumore alla prostata: lo ha annunciato l’Università di Dundee che ha impiegato un processo ad ultrasuoni (‘shear wave elastography’ o Swe) per identificare le differenze tra tessuto canceroso e benigno nella prostata senza la necessità di interventi chirurgici inappropriati, “perché il primo è più rigido del secondo e le onde vengono rallentate“, spiegano gli ...

Tumore alla prostata - bisogna far cadere il tabù del sesso : Incontinenza urinaria e disfunzione erettile sono i più gravi effetti collaterali del Tumore alla prostata. Ma ora difendere la sessualità si può. Sia con la radioterapia mirata sia con la chirurgia che deve salvare i nervi deputati all'erezione. "Si può fare molto per la sessualità, ancora oggi troppo spesso trascurata per l'imbarazzo ad affrontare il tema, pur essendo un aspetto cruciale per il benessere di malati e partner", spiega Riccardo ...

Ha un Tumore “inoperabile” : grazie alla solidarietà del suo paese va a New York e si salva : Una straordinaria catena di solidarietà ha permesso a un giovane di Soverato, il 35enne Orlando Fratto, di andare a New York e sottoporsi a una delicata operazione per la rimozione di un tumore.Continua a leggere

"Ero sotto la doccia - di colpo un dolore alla testa" : Barrichello e il racconto del Tumore : "Sono vivo per miracolo", dice Rubens Barrichello alla tv brasiliana, raccontando il dramma del tumore al collo che l'ha colpito a fine gennaio e da cui, fortunatamente, sembra essere guarito. Il 45enne ex pilota della...

Tumore del polmone : la combinazione nivolumab e ipilimumab a basso dosaggio riduce il rischio di progressione o morte del 42% rispetto alla chemio : Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY) ha annunciato oggi i risultati iniziali dello studio registrativo di Fase III CheckMate -227, che ha valutato la combinazione di nivolumab (3 mg/kg) e ipilimumab a basso dosaggio (1 mg/kg) nel trattamento di prima linea dei pazienti con Tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) avanzato con elevato carico mutazionale (Tumor Mutational Burden, TMB) (= 10 mutazioni/megabase, mut/Mb). Nello studio, la ...

