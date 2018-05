Trovati due cadaveri in mare | Una donna e una bambina | erano abbracciate

RiTrovati due cadaveri in mare al largo di Terracina : Due corpi sono stati Ritrovati in mare, al largo di Terracina. Si tratterebbe di una donna e di un bambino, presumibilmente stranieri, ma si tratta di indiscrezioni ancora da confermare. I due ...

Due velisti dispersi nell’Oceano Atlantico : riTrovati i resti della barca : Due velisti dispersi nell’Oceano Atlantico: ritrovati i resti della barca Due velisti dispersi nell’Oceano Atlantico: ritrovati i resti della barca Continua a leggere

Bologna - due bambini scappati alle mamme : Trovati dalla polizia : 3 maggio 2018

Vicenza : morti per cause naturali i due anziani Trovati senza vita nello loro casa a Schio : Vicenza, 30 apr. m(AdnKronos) - Nessun giallo per la morte dei due anziani trovati nel pomeriggio senza vita all'interno della loro casa a Schio. Secondo le prime informazioni da parte dei carabinieri, pare trattarsi di morte naturale, legata ai loro pregressi gravi problemi di salute.

Vicenza : due anziani Trovati morti in casa a Schio : Vicenza, 30 apr. (AdnKronos) – Alle ore 13.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pecori Giraldi a Schio dove hanno rinvenuto due persone anziane prive di vita. L’allarme è stato dato dagli addetti alla consegna dei pasti a domicilio, che da qualche giorno non riuscivano a consegnare il convitto per mancata risposta dei coniugi. La squadra dei pompieri entrati nell’abitazione hanno trovato i due anziani lui di 71 ...

Oderzo - scappano a mamma e nonna : due bimbi di 3 anni Trovati sui binari : Oderzo - Tragedia sfiorata venerdì mattina alla stazione dei treni . Due bimbi piccolissimi, neppure tre anni, sono stati salvati da un pendolare a ridosso dei binari . I piccini, fratello e sorella ...

Fermato furgone al traforo del Monte Bianco - a bordo Trovati due chili di tritolo : L’autista sarebbe un uomo dell’Est europeo su cui la Polizia sta facendo accertamenti: per ora esclusi legami con il terrorismo. La pista è quella della criminalità comune.Continua a leggere

Cagnolini dentro sacchi gettati dalla strada. Trovati da alcuni operai - uno dei due cuccioli non ce l’ha fatta : alcuni operai al lavoro per ripulire la zona verde che costeggia la Tangenziale Ovest di Milano all’altezza di Settimo Milanese, hanno scoperto due cuccioli di cane chiusi in altrettanti sacchi neri, presumibilmente gettati da un’auto in corsa. Per uno dei due, triturato dal braccio meccanico del trattore, non c’e’ stato nulla da fare. E’ accaduto il 28 marzo scorso e la notizia e’ stata resa nota oggi ...

Pila - valanga travolge gruppo di sciatori : due morti e due Trovati in vita | : Soccorritori ancora al lavoro per individuare altre persone coinvolte. I sommozzatori stanno anche cercando nelle acque del vicino lago

Trevi - due 40enni Trovati morti in casa : c'è il sospetto dell'overdose : Avevano rispettivamente 42 e 48 anni i due uomini trovati morti questa mattina a Trevi, in zona Faustana e nella frazione di Bovara. I quarantenni, rintracciati senza vita nelle rispettive abitazioni, ...

“Trovati morti”. Vicenza - erano due ex militari Usa. La città è sotto choc : a fare la scoperta è stato il sacerdote - il quale poi ha fatto una sconvolgente confessione sui due : Nel giorno di Pasquetta una notizia sconvolgente arriva a turbare l’Italia. I corpi senza vita di una coppia di coniugi americani sono stati ritrovati nel pomeriggio intorno alle 15:30, in una abitazione in via Nicoletti a Pozzoleone, nel vicentino. In base alla prima ricostruzione, l’uomo ha ucciso la moglie, forse strangolandola, e poi si è tolto la vita con una coltellata alla gola. La donna, casalinga, aveva 44 anni, il ...