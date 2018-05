TRENTO | CADE DA FINESTRA | MORTA BIMBA DI UN ANNO Ultime notizie | è precipitata dal

TRENTO - bimba di un anno cade dalla finestra e muore/ Ultime notizie : ricoverati i genitori - la mamma è grave : Trento , bimba di un anno cade dalla finestra e muore . ricoverati i genitori , la mamma è grave . Le Ultime notizie : da chiarire la dinamica della tragedia, carabinieri a lavoro(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 22:17:00 GMT)

TRENTO - bimba cade da finestra e muore : 22.14 Una bimba di un anno è morta a Trento, dopo essere caduta dalla finestra del quarto piano della casa di famiglia. La piccola è precipitata nel sottostante giardino, riportando gravissime ferite. I soccorsi sono stati immediati, ma non hanno potuto salvarl. E' successo nel quartiere di Piedicastello, in zona ovest della città. Sono al lavoro i carabinieri per verificare la dinamica dell'accaduto