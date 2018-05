Trento | bimba di un anno cade dal quarto piano e muore

Trento - bimba di un anno cade dalla finestra e muore/ Ultime notizie : ricoverati i genitori - la mamma è grave : Trento, bimba di un anno cade dalla finestra e muore. ricoverati i genitori, la mamma è grave. Le Ultime notizie: da chiarire la dinamica della tragedia, carabinieri a lavoro(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 22:17:00 GMT)

Trento - bimba cade da finestra e muore : 22.14 Una bimba di un anno è morta a Trento, dopo essere caduta dalla finestra del quarto piano della casa di famiglia. La piccola è precipitata nel sottostante giardino, riportando gravissime ferite. I soccorsi sono stati immediati, ma non hanno potuto salvarl. E' successo nel quartiere di Piedicastello, in zona ovest della città. Sono al lavoro i carabinieri per verificare la dinamica dell'accaduto

Trento - bimba scia da sola : genitori denunciati per abbandono di minore : Trento, bimba scia da sola: genitori denunciati per abbandono di minore Padre e madre non erano nemmeno nel loro appartamento e si sono presentati solo dopo un’ora e mezza. Continua a leggere

Trento - bimba scia sola : genitori denunciati per abbandono di minore : La polizia locale di Trento ha denunciato i genitori di una bambina tedesca per abbandono di minore. La piccola è stata ritrovata su una pista del Bondone di Trento: era caduta e piangeva, ma era sola. Gli agenti hanno cercato i genitori, che non stavano sciando e non si trovavano nemmeno nell'appartamento nella località, ma altrove. L'episodio è accaduto mercoledì intorno alle 13.30 e i genitori sono arrivati poco dopo le 15.

Trento : bimba di 4 anni morì per malaria - un'infermiera indagata Video : Il triste episodio è avvenuto a #Trento. Una bambina di soli 4 anni è morta a causa della #malaria, dopo essere arrivata in ospedale per altri motivi. La piccola è venuta a mancare il 4 settembre 2017. L'inchiesta della procura starebbe analizzando l'operato di un'infermiera dell'Ospedale di Trento, che con tutta probabilita' avrebbe commesso un errore fatale per la morte della piccola Sofia Zago. Si tratta, dunque, di un ennesimo caso di ...

Trento : bimba di 4 anni morì per malaria - un'infermiera indagata : Il triste episodio è avvenuto a Trento. Una bambina di soli 4 anni è morta a causa della malaria, dopo essere arrivata in ospedale per altri motivi. La piccola è venuta a mancare il 4 settembre 2017. L'inchiesta della procura starebbe analizzando l'operato di un'infermiera dell'Ospedale di Trento, che con tutta probabilità avrebbe commesso un errore fatale per la morte della piccola Sofia Zago. Si tratta, dunque, di un ennesimo caso di ...

Bimba morta per malaria a Trento - un indagato per omicidio colposo : Bimba morta per malaria a Trento, un indagato per omicidio colposo Questo atto della procura conferma che le indagini si concentrano principalmente su un errore umano Continua a leggere L'articolo Bimba morta per malaria a Trento, un indagato per omicidio colposo sembra essere il primo su NewsGo.