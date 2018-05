Tredici | di cosa parlerà la seconda stagione

wired

(Di sabato 5 maggio 2018) Hanna, Clay e Jessica stanno per tornare. Dopo una primache ha fatto discutere temi controversi come il suicidio, il bullismo e lo stupro, la serie(in originale Thirteen Reasons Why) approderà su Netflix con lail 18 maggio. Nonostante il racconto del motivo per il quale la protagonista Hannah Baker si sia tolta la vita si sia dipanato seguendo le 13 audiocassette che lei stessa aveva registrato prima di morire, lapromette di avere ancora molto da dire, come ci hanno anticipato lo showrunner della serie e gli attori. Ognuno dei personaggi avrà dei demoni da affrontare: Jessica si è resa conto di essere stata stuprata da Bryce; il professor Porter non aveva compreso che Hannah aveva intenzione di suicidars e vive nel senso di colpa; Clay, innamorato della giovane, non deve solamente affrontare la sua perdita, ma anche gestire il ...