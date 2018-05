Travolta da un’auto a Grosseto | indagato il fidanzato | “Non fu un incidente | forse lite”

Bianca - uccisa a 3 anni da un’auto. Parla il ragazzo che l’ha Travolta : “Sono distrutto” : La piccola Bianca Mati ha perso la vita sabato sera travolta da un'auto, in seguito a un tamponamento, a Uzzano, nella provincia di Pistoia. Ferita la mamma. Il ragazzo responsabile dell’incidente negativo all’alcoltest.Continua a leggere

Uras. Mirjana Dragutinovic Travolta e uccisa da un’auto : Si sono svolti ad Uras e Arcidano i funerali di Mirjana Dragutinovic. La slava è morta dopo essere stata investita mentre

Travolta da un’auto per salvare i suoi amici : Roisin a 14 anni lotta tra la vita e la morte : Roisin Walker, 14enne scozzese, è stata Travolta da un'auto mentre si trovava con alcuni amici, suoi coetanei, nel tentativo di salvarli da quella stessa vettura che stava per piombargli addosso. Trasportata in ospedale, ha il collo rotto ed è immobilizzata, in attesa di essere operata. "È un'eroina, senza di lei saremmo qui a piangere più di un morto".Continua a leggere

Donna Travolta e uccisa da un’auto a guida autonoma Uber sospende i test - Video : Ferme le sperimentazioni in tutte le città, San Francisco, Pittsburgh, Phoenix e Toronto dopo che una delle vetture ha colpito una passante a Tempe, Arizona

Il fidanzato la lascia a piedi dopo litigio : 24enne Travolta e uccisa da un’auto. Forse omicidio : La vittima è una russa di 24 anni, Polina Cherednim, trovata cadavere nella notte tra giovedì e venerdì in provincia di Nuoro. Poco prima aveva partecipato ad una festa col fidanzato 30enne, al termine della quale i due avevano discusso. Tuttavia i segni trovati sul corpo non sarebbero compatibili con quelli dell'auto del ragazzo.Continua a leggere

Ruthie Ann Miles - l’attrice di Broadway Travolta da un’auto. Muore la figlia di 4 anni : Una grande tragedia ha colpito Ruthie Ann Miles, interprete della serie tv The Americans. L’attrice, 34 anni, incinta e vincitrice di un Tony Award per l’interpretazione a Broadway di The Kind and I, ha perso la sua bambina di soli 4 anni. Mamma e figlia stavano attraversando la strada a Brooklyn quando sono state travolte da un’auto passata con il rosso. Con lei anche un’amica e il figlio. Anche l’altro bambino, di ...

