Trattative governo : Mattarella traccia l'identikit del nuovo premier [LIVE] : - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è sempre più determinato - in assenza di una maggioranza chiusa e confezionata - a mettere in campo un 'suo' premier di garanzia. Si tratterà di una figura 'neutrale', un personaggio superpartes, inattaccabile, meglio ancora se con una certa notorietà, senza l'ombra del sospetto di una gestione della campagna elettorale a favore ...

Trattative governo - pace 'armata' in casa PD : Mattarella dà l'incarico? [LIVE] Video : - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, se partiti arriveranno ancora soltanto dei veti e dei no, per Sergio Mattarella è arrivato il momento di mettere in campo il suo esecutivo. L'obiettivo del Presidente della Repubblica sarebbe quello di realizzare delle consultazioni lampo, affidando l'incarico ad un uomo delle istituzioni, un tecnico, un esperto di conti, che potrebbe ricevere l'incarico gia' nella giornata di ...

Trattative governo - pace 'armata' in casa PD : Mattarella dà l'incarico? [LIVE] : - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, se partiti arriveranno ancora soltanto dei veti e dei no, per Sergio Mattarella è arrivato il momento di mettere in campo il "suo" esecutivo. L'obiettivo del Presidente della Repubblica sarebbe quello di realizzare delle consultazioni lampo, affidando l'incarico ad un uomo delle istituzioni, un tecnico, un esperto di conti, che potrebbe ricevere l'incarico già nella giornata di ...

Fedriga : nuove Trattative senza veti con M5s per governo o voto : Roma, 2 mag. , askanews, 'Aspettiamo la decisione del presidente Mattarella, siamo fiduciosi, confidando nella sua saggezza. Poi speriamo si passi al forno delle responsabilità'. Lo ha detto il neo ...

Fedriga : nuove Trattative senza veti con M5s per governo o voto : Roma, 2 mag. , askanews, - "Aspettiamo la decisione del presidente Mattarella, siamo fiduciosi, confidando nella sua saggezza. Poi speriamo si passi al forno delle responsabilità". Lo ha detto il neo ...

Governo - Fedriga : nuove Trattative con il M5S o si va al voto : Un nuovo giro di trattative con il M5S oppure il voto. Sono le due possibilità indicate dal neo governatore del Fvg, il leghista Massimiliano Fedriga, nel corso di una intervista a Massimo Giannini nel corso della trasmissione Circo Massimo, a Radio Capital....

Governo - Fedriga 'Nuove Trattative con il M5s o voto' : ROMA - Mentre il leader della Lega Matteo Salvini insiste sulla richiesta di un preincarico , rifiutando l'idea di un Governo istituzionale, nel Carroccio le posizioni si differenziano. Fra chi, come ...

Trattative governo : Renzi blocca l'asse M5S-PD - mentre Salvini rilancia [LIVE] : Segui su Blasting News il live della giornata politica, con tutti gli aggiornamenti sulle Trattative per la formazione del governo tra M5S, PD e Lega. #diretta

Trattative governo : Renzi blocca l’asse M5S-PD - mentre Salvini rilancia [LIVE] Video : Trattative governo: il live della giornata politica Siamo arrivati alla vigilia della direzione del Partito Democratico che dovra' sancire in modo definitivo il no dei dem alla proposta arrivata da parte del Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio [Video]di sedersi attorno ad un tavolo per firmare un contratto di #governo alla tedesca. Dopo la netta chiusura ai grillini di Matteo Renzi [Video]nei confronti dei grillini, arrivata nel corso della ...

Trattative governo : Renzi blocca l’asse M5S-PD - mentre Salvini rilancia [LIVE] : Siamo arrivati alla vigilia della direzione del Partito Democratico che dovrà sancire in modo definitivo il no dei dem alla proposta arrivata da parte del Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio di sedersi attorno ad un tavolo per firmare un contratto di governo alla tedesca. Dopo la netta chiusura ai grillini di Matteo Renzi nei confronti dei grillini, arrivata nel corso della trasmissione "Che tempo che fa" di Fabio Fazio in onda domenica sera su ...

Trattative governo - il PD prova l'intesa al suo interno : ecco gli scenari [LIVE] Video : LIVE Trattative governo: la giornata in diretta - In queste ore all'interno del Partito Democratico si sta dialogando per cercare di trovare una quadra tra l'ala renziana, contraria ad un accordo di #governo con i 5 Stelle e l'ala governista, che invece starebbe spingendo per favorire un'alleanza di governo con i grillini. Da entrambe le parti però, c'è la volonta' di evitare di presentarsi alla direzione del 3 maggio con una vera e propria ...

Trattative governo - il PD prova l'intesa al suo interno : ecco gli scenari [LIVE] : - In queste ore all'interno del Partito Democratico si sta dialogando per cercare di trovare una quadra tra l'ala renziana, contraria ad un accordo di governo con i 5 Stelle e l'ala governista, che invece starebbe spingendo per favorire un'alleanza di governo con i grillini. Da entrambe le parti però, c'è la volontà di evitare di presentarsi alla direzione del 3 maggio con una vera e propria frattura. Il punto d'accordo tra le due tesi dominanti ...

Trattative governo : il PD prova la mediazione per evitare la conta [LIVE] : - In queste ore all'interno del Partito Democratico si sta dialogando per cercare di trovare una quadra tra l'ala renziana, contraria ad un accordo di governo con i 5 Stelle e l'ala governista, che invece starebbe spingendo per favorire un'alleanza di governo con i grillini. Da entrambe le parti però, c'è la volontà di evitare di presentarsi alla direzione del 3 maggio con una vera e propria frattura. Il punto d'accordo tra le due tesi dominanti ...

Trattative governo : pressing nel PD per far tornare Renzi al timone [LIVE] Video : Live Trattative governo: in diretta la giornata - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, in queste ore in casa PD in molti starebbero spingendo per convincere #Renzi a tornare alla guida dei dem per gestire in prima persona la trattativa con il Movimento 5 Stelle. Tra questi, c'è sicuramente Pier Ferdinando Casini che ha dichiarato: Il PD è davanti a scelte drammatiche. Ha bisogno del suo leader. Vorrei dire a Renzi ...