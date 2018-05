Trasporto aereo : parte volo diretto Air Arabia Milano-Alessandria d'Egitto (2) : (AdnKronos) - "Siamo lieti - commenta il direttore generale di Sacbo Emilio Bellingardi - di celebrare l’apertura del collegamento con Alessandria in Egitto inquadrato di una strategia di espansione del network di Air Arabia sull’Aeroporto di Milano Bergamo, che in qualità di gestore abbiamo condivi

Trasporto aereo : parte volo diretto Air Arabia Milano-Alessandria d’Egitto : Milano, 5 mag. (AdnKronos) – Air Arabia Egypt ha iniziato i voli diretti tra l’Italia e l’Egitto collegando Milano Bergamo due volte a settimana dal suo hub ad Alessandria, in Egitto. Lo comunica Sacbo, precisando che il volo inaugurale E5103 è atterrato ieri sera alle 19.45, ora locale, all’aeroporto internazionale di Milano Bergamo. Ad accogliere il velivolo la delegazione di Air Arabia guidata dall’amministratore ...

Trasporto aereo : Aeromexico aumenta voli Madrid-Città del Messico : Roma, 2 mag. (AdnKronos) – Aeromexico offrirà fino a 16 frequenze settimanali sulla rotta Madrid-Città del Messico, tra il 15 giugno e il 25 ottobre di quest’anno, per soddisfare le esigenze dei propri clienti durante l’alta stagione. Ad annunciarlo è la compagnia aerea in una nota. Il lunedì, il venerdì e il sabato Aeromexico effettuerà tre voli giornalieri non-stop per fornire un prodotto più competitivo e di alta qualità.Nel ...

Trasporto aereo : Iata - a marzo rallenta cargo - +1 - 7% : Roma, 2 mag. (AdnKronos) – rallenta il traffico merci internazionale nel mese di marzo. La domanda misurata in ftks (tonnellate di merci/chilometro) è aumentata dell’1,7%, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, con una flessione di 5 punti percentuali rispetto a febbraio, segnando il più basso tasso di crescita degli ultimi 22 mesi. La capacità ha registrato una contrazione del 4,4% rispetto al 6,3% di febbraio. ...

Enav - Neri : importanti tassi di crescita per Trasporto aereo - cruciali investimenti : Teleborsa, - Il trasporto aereo conferma "importanti tassi di crescita" e per fronteggiare questo scenario sono necessari investimenti sull'innovazione. Lo ha affermato l''AD di Enav, Roberta Neri , ...

Trasporto aereo : compagnia di bandiera polacca acquista tre nuovi Boeing 787 Dreamliner : A metà maggio, Lot ha in programma il lancio di collegamenti diretti da Varsavia a Singapore, un punto di transito fondamentale per i viaggiatori di tutto il mondo, compresi quelli diretti verso ...

Alfie Evans - dopo la cittadinanza l’aereo per il Trasporto in Italia : l’attivismo del governo piace al Vaticano e alla destra : Il lavoro in prima linea resta quello della diplomazia vaticana, ma alle spalle si muove anche la politica Italiana. La cittadinanza “per motivi umanitari” concessa dai ministri Angelino Alfano e Marco Minniti è stato solo il primo passo del governo Gentiloni, in carica per gli affari correnti e tuttavia attivo nella vicenda di Alfie Evans, il piccolo di 23 mesi sopravvissuto per undici ore al distacco dalle macchine che lo tenevano ...

Sciopero : Trasporto aereo - ecco le agitazioni dei prossimi giorni : Il Mit , ministero dei Trasporti, rende noto le proteste nel settore aereo. Le proteste previste nei prossimi giorni sono: 20/04/2018 Fit-Cisl/Uilt-Uil personale società Enav , Società nazionale ...

Trasporto aereo - ENAV : 20 aprile sciopero locale a Alghero : Teleborsa, - Il giorno 20 aprile è previsto uno sciopero locale sull'aeroporto di Alghero-Fertilia indetto dalle organizzazioni sindacali FIT-CISL e UIL Trasporti. Lo Comunica ENAV, precisando che ...

Trasporto aereo : Enac - a Danish Air voli per Pantelleria e Lampedusa : Roma, 11 apr. (AdnKronos) – L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile rende noto che Danish Air Transport si è aggiudicata la gara per l’esercizio in regime di oneri di servizio pubblico per i collegamenti aerei di linea Pantelleria ‘ Trapani e viceversa, Pantelleria ‘ Palermo e viceversa, Pantelleria ‘ Catania e viceversa, Lampedusa ‘ Palermo e viceversa, Lampedusa ‘ Catania e viceversa. Il ...

Trasporto aereo : accordo codeshare Bangkok Airways-Oman Air : Roma, 11 apr. (AdnKronos) – Bangkok Airways e Oman Air hanno firmato l’accordo di codeshare che potenzia dal primo aprile i collegamenti tra l’Oman e le città in Thailandia. In base all’accordo, Oman Air con il suo codice di designazione “WY” sui voli Bangkok Airways, collegherà da Bangkok queste destinazioni: Chiang Rai, Chiang Mai, Phuket, Krabi, Lampang, Trat, Sukhothai e Samui.Questa nuova partnership ...

