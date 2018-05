Trapianti | “Il Piemonte ai primi posti per donazioni”

meteoweb.eu

(Di sabato 5 maggio 2018) “Il grande impegno della nostra amministrazione ha permesso negli ultimi anni di invertire una tendenza non positiva sul fronte delle donazioni, riportando ilaiin Italia. A questo risultato ha contribuito l’impulso dato dalla Giunta regionale, che lo ha inserito tra gli obiettivi indicati ai direttori generali delle aziende sanitarie”. Così il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, in una lettera inviata all’Aitf, l’Associazione italiana trapiantati di fegato, letta questa mattina nell’aula magna delle Molinette in occasione della celebrazione dei 30 anni dell’Associazione. “Questo impegno – ha sottolineato Chiamparno nella missiva – ha permesso nel 2017 di superare i dati dell’anno precedente, con 199di reni, 156 di fegato, 24 di cuore, 30 di polmone e 1 di ...