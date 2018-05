Trapani | non c' è un candidato Sindaco della Lega | al via la campagna di Mazzonello

Trapani . Orlando : Con Tranchida qualcosa di nuovo. Non è un'ammucchiata : Ci sono tutte le condizioni per riproporre ai trapanesi un programma di rilancio che la vecchia politica non ha saputo realizzare. Da qualche giorno c'è il rumor secondo cui il Comune di Trapani ...

Trapani. Marrocco : I candidati non ci piacciono. Sovranisti e Lega da soli alle elezioni : Livio Marrocco, sovranista, ha partecipato a Trapani ad una riunione della Lega per le amministrative di giugno. Cosa ne è venuto fuori? Devo dire che è stata una riunione interessante, il mondo che si muove attorno alla Lega si sta organizzando molto bene. C'è molta voglia di partecipare ed essere protagonisti di questo nuovo corso della Lega, è stata una riunione organizzativa. Non c'...