Trapani e Catania lottano per il secondo posto

Serie C Albinoleffe-Reggiana : 1-0. Catania-Trapani 1-2 : BERGAMO - - L' Albinoleffe batte la Reggina 1-0, risultato che promuove la capolista del Girone Padova in Serie B. Il vantaggio dei seriani arriva al 14': Kouko se ne va in azione personale e prova la ...

LIVE : Catania-Trapani : cronaca - risultato e diretta in tempo reale Catania ora pericolosissimo : Foto originale Getty Images © selezionata da SuperNews Catania-Trapani 0-1 19 Rizzo per Bastoni 15 Ancora grandissimo Furlan su Curiale di testa su cross di Russotto 13 Porcino al posto di Marchese e ...

Catania-Trapani 0-1 ST Palumbo a segno! - : Catania-Trapani 0-1 MARCATORI : 50′ Palumbo CRONACA DELLA GARA CATANIA , 4-3-3, 12 Pisseri, 15 Blondett, 4 Aya, 26 Bogdan, 15 Marchese , dal 62′ Porcino, , 10 Lodi, 27 Biagianti, 32 ...

Catania-Trapani - 0-1 - : al 50' Palumbo sblocca la gara : ... al 50' Palumbo AMMONITI: Bastoni SQUALIFICATI: RECUPERO: INDISPONIBILI: Caccavallo e Rossetti; Visconti, Polidori, Minelli e Campagnacci SQUALIFICATI: - DIFFIDATI: Aya, Esposito e Lodi CRONACA: ...

LIVE : Catania-Trapani : cronaca - risultato e diretta in tempo reale Intervallo : Foto originale Getty Images © selezionata da SuperNews Catania-Trapani 0-0 45 Intervallo 0-0, meglio il Trapani 43 Marras da lontano velenoso e deviao 39 Punizione di Lodi, Marchese di testa cerca la ...

Catania - Trapani è già nella storia : ecco perché Video : La #Serie C è pronta ad assistere ad una delle sfide più importanti dell'intera stagione: #Catania - Trapani. Come ammesso anche dall'Amministratore Delegato del Catania, Lo Monaco, il big match di lunedì è uno dei più importanti dell'intero campionato. Finalmente, dunque, si torna a parlare di calcio giocato dopo le polemiche della settimana derivate dalle numerose penalizzazioni [Video] che hanno colpito Arezzo e Matera 6 punti, Akragas 4 ...