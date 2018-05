Maltempo - TRAGEDIA SFIORATA in Sardegna : un masso frana sulla statale - Castelsardo tagliata in due : Grande paura in Sardegna, dove stamani a Castelsardo a causa del Maltempo, lungo la statale 200 che collega il comune con la frazione di Lu Bagnu, un masso di grosse dimensioni è caduto dal costone sovrastante sulla carreggiata, in località Punta Spinosa. Fortunatamente la strada era già stata chiusa la traffico da martedì sera, dopo che una frana aveva invaso le due corsie. “Chiudere subito dopo la prima frana è stata una scelta prudente ...

TRAGEDIA SFIORATA sul Brenta - scialpinista cade e interviene l'elicottero : TRE VILLE . Grave incidente per un escursionista sul Brenta . Un 32enne scialpinista impegnato nella discesa ha perso il controllo degli sci per cadere diversi metri. E' successo intorno alle 11.30 ...

Undici persone intossicate dal monossido : TRAGEDIA sfiorata : Si è sfiorata la tragedia nel Bresciano. Domenica sera a Canè di Vione Undici persone, tra cui quattro bambini, sono rimaste intossicate a causa di una fuga di monossido all’interno di una casa vacanza....

Pullman studenti a fuoco in galleria A10 : TRAGEDIA sfiorata : Paura per un gruppo di circa 30 studenti di Senigallia in gita scolastica. Il Pullman sul quale viaggiavano ha preso fuoco in una galleria dell' A10 , tra Savona e Spotorno , in direzione Ventimiglia.

Liguria - pullman a fuoco sulla A10. Sfiorata TRAGEDIA per 48 studenti : tragedia Sfiorata sull'A10 dove un autobus turistico ha preso fuoco questa mattina sulla Genova-Ventimiglia, nel tratto tra Savona e Spotorno. A bordo del pullman, che era diretto a Nizza, si trovavano 48 studenti e cinque accompagnatori provenienti da Senigallia (Marche). Le cause dell'incendio non sono ancora chiare. Le fiamme sono divampate quando il bus si trovava in una galleria.I ragazzi sono stati fatti scendere dall'autobus e sono ...

Masso cade su auto : sfiorata TRAGEDIA a Ragusa : cade un Masso dal roccione costoso e travolge un’auto a Ragusa. Chiavola: solo per fortuna non e’ accaduta una tragedia. Il Comune deve intervenire

Palermo : auto ferma in galleria - TRAGEDIA SFIORATA sull'A20 : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) - tragedia sfiorata questa notte in una galleria dell'autostrada A20 Palermo-Messina. Un uomo di 53 anni, palermitano, probabilmente con intenzioni suicide, aveva fermato la sua auto nella corsia di sorpasso di una delle gallerie dell'autostrada, mettendo in pericolo la

Nave in avaria nel porto : intervento lampo per l'ormeggio - sfiorata la TRAGEDIA : TORRE DEL GRECO. Panico al porto: Nave di 30 metri in avaria, i pescatori locali supportano le operazione di ormeggio e i carabinieri intervengono per assistenza. In mattinata una Nave a vela di oltre ...

Maltempo - ciclone sulla Tunisia : venti impetuosi al Sud - TRAGEDIA SFIORATA in Sicilia e arriva la Tempesta di Sabbia [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/10 Caltagirone (Catania) ...

Napoli - TRAGEDIA SFIORATA al Vomero : lastra di vetro si schianta sull'isola pedonale : tragedia sfiorata al Vomero per una lastra di vetro andata in frantumi schiantandosi sull'isola pedonale di via Luca Giordano. Il crollo è avvenuto intorno alle 14, mentre gran parte delle persone che ...

Elicottero della Marina militare cade in mare/ Ultime notizie - un morto : un anno fa la TRAGEDIA sfiorata : Elicottero della Marina militare cade in mare, Ultime notizie: morto un membro dell’equipaggio, salvi gli altri quattro. Andrea Fazio è deceduto dopo che il velivolo è precipitato(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 12:20:00 GMT)

Giugliano - strada crolla in pieno centro : TRAGEDIA sfiorata : Giugliano, strada crolla in pieno centro: tragedia sfiorata Striscia la Notizia documenta la tragica situazione nel comune in provincia di Napoli Continua a leggere

Sfiorata TRAGEDIA Sibillini escursionista cade - Sasu - 118 e Icaro lo salvano : Intervento del Soccorso alpino speleologico sui Monti Sibillini , versante umbro canale di San Lorenzo del Monte Argentella , per un escursionista tedesco di 60 anni infortunato. Per recuperarlo, in ...