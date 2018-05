Tragedia alla festa | muore a 15 anni davanti ai compagni a causa di ' Netflix'

“Mamma non risponde”. Tragedia nelle Marche. I fratellini escono di casa e citofonano alla vicina. Quando entrano nell’appartamento di Jennifer è choc puro : Una vera Tragedia, quella consumata al River Village di Porto Recanati. La notizia ha lasciato senza parole la cittadina della provincia di Macerata, nelle Marche. A chiamare i soccorritori è stato una vicina di casa che ha sentito i lamenti dei bambini, che si erano presentati davanti alla porta di casa. ”La mamma non risponde, ieri sera si è sentita male e ora non parla”, avrebbe detto la figlia maggiore alla vicina di casa, ...

Tragedia in caserma - maresciallo degli alpini si spara alla testa : Tragedia a Pinerolo, nel Torinese. Un maresciallo degli alpini di 42 anni si è ucciso con un colpo di pistola alla testa ieri pomeriggio all'interno della caserma Berardi, dove ha sede il Terzo Reggimento

Dodicenne cade dalla propria casa a Catanzaro : la Tragedia sarebbe un suicidio Video : 2 La festa dei lavoratori, un giorno per stare in compagnia di amici e parenti. Come spesso accade, ricorrenze come quella di oggi si trasformano in una tragedia incredibile. Ancor più scioccante è scoprire che una ragazzina si sarebbe la vita ad appena dodici anni. A #Catanzaro sono tutti stupefatti, poiché nessuno si aspettava un suicidio di un soggetto cosi giovane, specie perché non correlato da nessun particolare motivo ...

"Sono vivo grazie alla mia esperienza". Le prime parole dell'unico sopravvissuto alla Tragedia sulle Alpi svizzere : "Sto bene. Mi hanno appena dimesso dall'ospedale". Tommaso Piccioli è uno dei partecipanti alla spedizione finita in tragedia sulle Alpi svizzere nella haute route Chamonix-Zermatt, dove sono morti 5 italiani, inclusi i suoi tre amici di Bolzano. Dice solo questo all'ANSA, che lo ha contattato al telefono. alla famiglia ha telefonato ieri. "Mi ha detto 'sto bene' - racconta il papà Stefano, anche lui architetto -. Sono ...

Fabrizio Frizzi - le foto di Carlotta Mantovan a un mese dalla Tragedia : 'Visibilmente provata' : La prima uscita pubblica dopo la tragedia di Frizzi, scomparso il 26 marzo per emorragia cerebrale a 60 anni, invece, è stata al Palazzetto dello Sport di Roma in occasione di una partita di basket ...

“Nella malattia…”. Cesare Bocci choc. A Ballando con le stelle l’amatissimo attore ha raccontato la sua Tragedia personale che aveva deciso di tenere per sé. Non ce l’ha fatta. E in studio è calato un silenzio di tomba : “La mia vita privata è privata”, ha esordito quando è arrivato a Ballando con le stelle. Ma poi l’amatissimo attore di fiction italiano non ha potuto fare a meno di dimenticare il suo dramma, dramma che gli ha cambiato la vita. Parliamo di Cesare Bocci, l’attore divenuto celebre per aver interpretato il ruolo di Mimì Augello nel Commissario Montalbano. E se nella fiction Bocci è un latin lover, nella sua vita reale è innamoratissimo della ...

Tragedia alla Maratona di Londra : morto Matt Campbell - collassato a terra. Inutili i soccorsi : Una triste notizia arriva dal mondo del running: purtroppo un ragazzo è morto dopo aver disputato la Maratona di Londra che si è svolta ieri nella capitale britannica. Matt Campbell è infatti collassato a pochi chilometri dal traguardo, è stato prontamente soccorso e portato in ospedale ma purtroppo è deceduto poche ore dopo. Il 29enne, chef originario del nordovest dell’Inghilterra, è crollato a terra attorno al 36esimo chilometro. Il ...

Chieuti - Tragedia alla Corsa dei buoi : 78enne muore travolto da un cavallo. Aperta inchiesta : Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri del Comando provinciale sulla morte di un 78enne, avvenuta ieri durante la tradizionale Corsa dei buoi, già in passato al centro di polemiche, che si svolge ogni anno a Chieuti, in provincia di Foggia.Continua a leggere

“Addio”. L’ultimo messaggio - prima della Tragedia. Così - un ragazzo di 32 anni dal cuore spezzato - ha deciso di mettere fine alla sua vita. Un dramma che lascia il segno : Agli amici aveva confidato che la storia con quella ragazza Così bella e che aveva amato profondamente era ormai alle spalle. Le lacrime e il dolore un ricordo. Non poteva del resto permetterselo. Un’attività sulle spalle e la vita di tutti i giorni, con le sue difficoltà, da affrontare. Eppure le cose non stavano esattamente Così, qualcosa nel suo viso lo tradiva. L’espressione di chi non riesce a vedere la luce e il futuro. Così lui, 32 ...

Foggia - Tragedia alla Corsa dei buoi di Chieuti. Anziano muore travolto da un cavallo fuori controllo : Indagini sono in corso da parte dei carabinieri del Comando provinciale sulla morte di un uomo di 78 anni, avvenuta ieri durante la tradizionale Corsa dei buoi che si svolge ogni anno a Chieuti, in provincia di Foggia. L’Anziano stava assistendo alla manifestazione quando è stato travolto prima da un cavallo lanciato ad alta velocità e che, come si può osservare da alcune immagini video diffuse in rete, aveva disarcionato il cavaliere. La ...

