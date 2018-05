Tonno Spiaggiato - la commedia diabolica di Frank Matano : Warning: A non-numeric value encountered in /home/newscine/public_html/wp-content/themes/15zine/library/core.php on line 4139Il 10 maggio 2018 Frank Matano torna nei cinema italiani nella veste di super cattivo. Diretto da Matteo Martinez e co-interpretato da Marika Costabile, Lucia Guzzardi, Niccolò Senni e Francesco Arienzo, Tonno Spiaggiato racconta la storia di Francesco (Frank Matano), un comico spiantato che, dopo tante occasioni perse, ...

Film in uscita al cinema - cosa vedere e cosa no : Loro 2 - Tonno Spiaggiato - La banalità del crimine - Il dubbio : Tonno Spiaggiato di Matteo Martinez. Con Frank Matano, Lucia Guizzardi, Niccolò Senni. Italia 2018. Durata: 90’ Voto 3,5/5 (DT) Francesco, un giovane stand-up comedian che non fa ridere nessuno, all’improvviso con una battuta sui capezzoli di sua nonna fa sbellicare Francesca, una cameriera un po’ in carne. Il ragazzo se ne innamora, stanno insieme tre anni, poi lei gli procura un’audizione con un impresario importante e lui per fare colpo ...

Tonno Spiaggiato - film al cinema : recensione trama curiosità : Tonno spiaggiato è uno dei film in uscita al cinema giovedì 10 maggio 2018. La pellicola, di genere commedia, è del 2018 ed è diretta da Matteo Martinez ed interpretata da Frank Matano e Marika Costabile. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Tonno spiaggiato, film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Tonno spiaggiato DATA USCITA: 10 maggio ...

Tonno Spiaggiato finalmente mette in scena il vero Frank Matano : Ci sono due Frank Matano: il personaggio televisivo e quello di internet. Il primo ha avuto un grande successo, probabilmente il più grande di tutti tra le personalità emerse spontaneamente online, con programmi, serie e film familiari ma anche con la partecipazione a Le iene. Il secondo è emerso da sé con gli scherzi telefonici e poi ha continuato a mantenere un pubblico con piccole webserie limitate. Insomma il Frank Matano televisivo è ...

Tonno Spiaggiato - Matano protagonista della comicità surreale del web : ROMA – L’attesa è finita: Tonno Spiaggiato arriva al cinema il 10 maggio con Vision Distribution. Tonno Spiaggiato – diretto da Matteo Martinez – è un film dominato da un umorismo nero e politicamente scorretto, dichiaratamente ispirato alla comicità surreale del web. Un aspetto che lo distingue dal classico modo di “far ridere” italiano, ma senza offendere nessuno, perché, come […] L'articolo Tonno Spiaggiato, Matano protagonista della ...

Tonno Spiaggiato - la commedia diabolica di Frank Matano : Il 10 maggio 2018 Frank Matano torna nei cinema italiani nella veste di super cattivo. Diretto da Matteo Martinez e co-interpretato da Marika Costabile, Lucia Guzzardi, Niccolò Senni e Francesco Arienzo, Tonno Spiaggiato racconta la storia di Francesco (Frank Matano), un comico spiantato che, dopo tante occasioni perse, intuisce il segreto per divertire il pubblico: […] L'articolo Tonno Spiaggiato, la commedia diabolica di Frank Matano ...

Matano al cinema nella black comedy romantica "Tonno spiaggiato" : Roma , askanews, - Frank Matano torna al cinema con una commedia scritta insieme al regista Matteo Martinez, in sala dal 10 maggio. Francesco è un comico che viene lasciato dalla sua ragazza e non se ...

Frank Matano presenta Tonno Spiaggiato : «Per far ridere bisogna sentirsi in pericolo» - Best Movie : Noi pensiamo che sia una delle migliori attrici comiche over 90 del mondo . Non c'è competizione. Ci sono molte persone divertenti in Italia, ma non capisco perché non si vedono spesso». L'esperta ...

Tonno Spiaggiato - Matano da black comedy : ROMA, 26 APR - La domanda "come si ammazza la vecchia?" dà il via al demenziale piano diabolico omicida di Francesco , Frank Matano, , nella black comedy romantica surreale politicamente scorretta ...