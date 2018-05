Tonno Spiaggiato | la commedia diabolica di Frank Matano

Film in uscita al cinema - cosa vedere e cosa no : Loro 2 - Tonno Spiaggiato - La banalità del crimine - Il dubbio : Tonno Spiaggiato di Matteo Martinez. Con Frank Matano, Lucia Guizzardi, Niccolò Senni. Italia 2018. Durata: 90’ Voto 3,5/5 (DT) Francesco, un giovane stand-up comedian che non fa ridere nessuno, all’improvviso con una battuta sui capezzoli di sua nonna fa sbellicare Francesca, una cameriera un po’ in carne. Il ragazzo se ne innamora, stanno insieme tre anni, poi lei gli procura un’audizione con un impresario importante e lui per fare colpo ...

Frank Matano presenta Tonno Spiaggiato : «Per far ridere bisogna sentirsi in pericolo» - Best Movie : Noi pensiamo che sia una delle migliori attrici comiche over 90 del mondo . Non c'è competizione. Ci sono molte persone divertenti in Italia, ma non capisco perché non si vedono spesso». L'esperta ...