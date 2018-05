TIM rinnova Internet senza Limiti a 24 | 69€ per sempre

«The Handmaid's Tale» rinnovata per una terza stagione sempre su TIMVISION : The Handmaid’s Tale, la serie tv targata MGM Television ispirata all’omonimo romanzo di Margaret Atwood (in italiano Il racconto dell’ancella), vincitrice di 8 Emmy Awards e 2 Golden Globe, è stata rinnovata per una terza stagione, che arriverà in esclusiva per l’Italia nel 2019 sempre su TIMVISION. <p styl...

Boom di invesTIMenti italiani nelle rinnovabili : raddoppiati i gigawatt in un anno - ma prevale l’estero : Tornano a correre gli investimenti italiani nelle rinnovabili nel 2017: valgono 13,5 miliardi, per una potenza di 13,4 GW, contro i 6,8 GW del 2016. La crescita è sorprendente, con un aumento del valore dell’87,5%. Se è vero che gli investimenti internazionali sono la componente principale, ripartono anche le installazioni in Italia. Sono alcuni dei dati contenuti nella nuova edizione del Rapporto Annuale Irex “L’evoluzione del mercato ...

SCIENZAEVENTI/ STIMare il pensiero del bambino per rinnovare la didattica della matematica : Ana Millán Gasca incontra docenti del primo ciclo su un tema accattivante: come e perché introdurre i bambini al pensiero matematico sin dalla prima infanzia, sfidando stereotipi radicati.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 10:02:00 GMT)

L’avverTIMento del Giornale di Berlusconi a Salvini : “Per il suo bene non attraversi il confine tra rinnovamento e tradimento” : “Occhio al confine tra un legittimo rinnovamento e un tradimento. Sono certo che Salvini, anche per il suo bene, sappia esattamente dov’è e mi auguro non lo attraversi”. L’avvertimento al leader del Carroccio, il giorno dopo il secondo giro di consultazioni al Quirinale, arriva da il Giornale di Silvio Berlusconi. In un editoriale pubblicato in prima pagina, il direttore Alessandro Sallusti fa risaltare il fatto che ...

Saipem - Buffagni (M5s) : “Governo non legitTIMato vuole rinnovare cariche con ulTIMi dei renziani. Ora scatto d’orgoglio” : “rinnovare le cariche di Saipem in solitario è un precedente negativo”. Ma soprattutto: “Serve uno scatto di orgoglio da parte di un governo che da un lato non difende gli asset strategici e dall’altro, senza legittimazione popolare, corre da solo a rinnovare governance pubbliche con gli ultimi dei ‘renziani”. Mentre a Roma iniziano le consultazioni del Colle in vista della formazione del governo, il grillino ...

TIM rinnova tutte le offerte : ecco la gamma TIM Connect : TIM Connect Gold e TIM Connect Black sono le due nuove tariffe di TIM per Internet casalingo, la televisione in …

Energie rinnovabili - il decreto del governo è in alto mare : in ritardo gli invesTIMenti. E gli operatori criticano la bozza di legge : Energie rinnovabili sulla graticola. I nuovi incentivi al settore per il triennio 2018-2020, che dovevano quindi partire quasi tre mesi fa, non vedono luce. E i tempi si profilano ancora molto lunghi. Lo schema di decreto a cui sta lavorando il governo è stato inviato solo ora dal ministero dello Sviluppo economico al ministero dell’Ambiente, che dovrà recepire il via libera, con eventuali proposte di modifica, da parte dell’Autorità per ...

Rinnovato Huawei P10 Lite TIM con aggiornamento B189 : novità pronte all’uso? : Nuovo passo in avanti dopo un lungo periodo di silenzio per il Huawei P10 Lite TIM a corto di aggiornamenti da quasi due mesi. Di queste ore è infatti la prima distribuzione via OTA di un nuovo pacchetto pensato per l'esemplare, ossia il B189. Cerchiamo di capire di che cosa si tratta e se al suo interno è presente qualche novità di rilievo. Nel lontano fine gennaio, la stessa variante del Huawei P10 Lite TIM ha ricevuto il firmware ...

Eni : Descalzi - cresce contributo rinnovabili - invesTIMenti per 1 - 2 mld : Londra, 16 mar. (AdnKronos) – “crescerà il contributo delle rinnovabili grazie ad un modello distinto basato su un approccio integrato con gli altri business con investimenti pari a circa 1,2 miliardi di euro per lo sviluppo di 1 GW di nuova capacità entro il 2021 che assicureranno, grazie alla forte integrazione dei business e nei paesi in cui operiamo, un rendimento di circa il 10%”. Ad affermarlo, nel corso della ...

TIM rinnova le offerte “Senza Limiti” (ma non per tutti) e lancia l’opzione “500xTe” : TIM continua anche a marzo l’offensiva per conquistare nuovi clienti e ha deciso di rivoluzionare tutta la gamma di offerte "Senza Limiti" (non per tutti). Contestualmente è stata lanciata, attraverso una campagna SMS, una nuova opzione che offre 500 minuti a 6 euro al mese L'articolo TIM rinnova le offerte “Senza Limiti” (ma non per tutti) e lancia l’opzione “500xTe” è stato pubblicato per la prima volta su ...