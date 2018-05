Tim | cambio di strategia

“Inaccettabile”. Addio Clerici - è bufera. Il cambio al Timone a ”La prova del cuoco” non va giù ed esplode la violenta polemica : Rivoluzione negli studi di ”La prova del cuoco”. Dal prossimo autunno, infatti, non sarà più Antonella Clerici a presentare il popolare programma di cucina in onda su Raiuno. Al suo posto ci sarà Elisa Isoardi, che già nel 2008 l’aveva sostituita rimanendo poi al timone per un’altra stagione, fino alla primavera 2010. La conferma è arrivata direttamente dalla Clerici durante la puntata del 2 maggio. ”L’unica cosa che mi sento di dire ...

Ex Pm Roberto Staffa condannato a 11 anni/ UlTime notizie - favori in tribunale in cambio di sesso : le accuse : favori in cambio di sesso: Roberto Staffa condannato. L'ex magistrato sconterà 11 anni ma era già in carcere dal 2013. Le accuse e il commento della difesa.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 19:49:00 GMT)

Tim - Elliott : società necessita di un deciso cambio di rotta : Teleborsa, - Prosegue l'assemblea di TIM, con l'intervento del rappresentante del fondo Elliott che attualmente detiene l'8,85% del capitale della società di tlc italiana. "L'assemblea del 4 maggio , ...

Tim - Elliott : società necessita di un deciso cambio di rotta : Prosegue l'assemblea di TIM , con l'intervento del rappresentante del fondo Elliott che attualmente detiene l'8,85% del capitale della società di tlc italiana. "L'assemblea del 4 maggio , per il ...

GIUSEPPE GENNUSO - ARRESTATO DEPUTATO ARS PER VOTO DI SCAMBIO/ Sicilia - ulTime notizie : ‘patto’ con clan Avola : VOTO di SCAMBIO in Sicilia, ARRESTATO DEPUTATO GIUSEPPE GENNUSO: c'è l'aggravante mafiosa? Le ultime notizie sul terremoto nella politica Siciliana: accordo con la cosca di Avola?(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 09:41:00 GMT)

UlTime notizie/ Di oggi - ulTim'ora : Di Maio - "Lega? Tra poco cambio forno". Salvini - "Renzi è pane muffo" : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Di Maio punge Salvini, "pochi giorni e cambio forno". Un chiaro riferimento al Pd, ma il leghista replica: "Renzi è pane muffo" (20 febbraio 2018)(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 08:35:00 GMT)

Voto di scambio - arrestato deputato Giuseppe Gennuso/ UlTime notizie - Sicilia : c'è l'aggravante mafiosa? : Voto di scambio in Sicilia, arrestato deputato Giuseppe Gennuso: c'è l'aggravante mafiosa? Le Ultime notizie sul terremoto nella politica Siciliana: accordo con la cosca di Avola?(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 00:42:00 GMT)

Canada - scambio di identità tra una vitTima e un sopravvissuto della giovane squadra di hockey : Gli avversari hanno atteso invano, poi hanno pianto, come tutto il mondo dell'hockey: nello scontro con l'automezzo, il pullman si era letteralmente polverizzato. Tags Argomenti: Canada hockey su ...

ULTimE NOTIZIE/ Di oggi ulTim'ora video : Raikkonen investe meccanico Ferrari - incidente ai box al cambio gomme : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: incidente Ferrari al cambio gomme, Raikkonen investe meccanico della posteriore sinistra. Probabile gamba rotta, il finlandese si ritira (8 aprile 2018)(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 18:25:00 GMT)

ULTimE NOTIZIE/ Di oggi - ulTim'ora Sicilia : Salvino Caputo - arrestato ex deputato Lega per voto di scambio : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: voto di scambio, arrestato ex deputato Caputo. Terremoto nella Lega Sicilia del gruppo "Noi con Salvini" (4 aprile 2018)(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 12:00:00 GMT)

UlTime notizie/ Di oggi - ulTim'ora Sicilia : voto di scambio - arrestato ex deputato Salvino Caputo - 4 aprile - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora Sicilia: voto di scambio, arrestato ex deputato Salvino Caputo. Ai domiciliari anche il fratello.

M5s - dal blog l'avverTimento : cambio vertici Cassa depositi e prestiti : Se il Pd 'aveva una banca' il M5s vuole la Cassa depositi e prestiti , come fosse quella 'banca pubblica che sostenga l'economia reale' , dodicesimo punto del programma dei Cinquestelle, . La questione Cdp, riporta il Giornale , sembra essere già argomento di trattative tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio .

Tim-Telecom all’ennesimo cambio di proprietà. Ecco su cosa si gioca il suo futuro : Tim-Telecom sta subendo l’ennesimo cambio di proprietà. Con la scalata del fondo americano Elliott, che tenta di scalzare dalla gestione i francesi Vivendi, si assiste – con attori diversi – al susseguirsi di vicende analoghe che si sono avute dopo la privatizzazione dell’ex monopolista nel 1997, con cambi continui di proprietà e di amministratori (passati alla “storia” spesso solo per le loro amorali buonuscite). Il fatto che ...

Bergamo - abusa della nipotina per anni/ UlTime notizie : 43enne arrestato - offriva soldi in cambio del silenzio : Bergamo, abusa della nipotina per anni: zio 43nne, sposato e padre di due bambini piccoli è stato arrestato. Avrebbe violentato la bambina, oggi 15enne, dal 2012 al 2016.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 18:40:00 GMT)