Tim | Calenda | la difesa dai predatori è interesse nazionale

Tim : Calenda - bisogna reagire a predatori : ANSA, - MILANO, 05 MAG - Nella battaglia per Tim Cdp sceglie la 'public company' anche se a progettarla è un hedge fund americano, al contrario la Caisse des Depots et Consignations si schiera con l'...

Tim - ELLIOTT BATTE VIVENDI E CONQUISTA IL CDA/ UlTime notizie : Calenda - “monitoreremo con attenzione” : Assemblea Tim, ELLIOTT e VIVENDI sono arrivate allo scontro decisivo per Telecom Italia con la votazione del nuovo cda. Il ruolo della Cassa depositi e prestiti(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 16:27:00 GMT)

Calendario scolastico 2018/9 : date inizio e fine lezioni - ponti e vacanze - regione per regione (ulTimo aggiornamento 2 maggio) : Ci stiamo avviando, ormai, alla conclusione dell’anno scolastico 2017/2018 ma è già tempo di pensare al prossimo anno, occupandoci del Calendario scolastico 2018/2019: sono stati già resi noti alcuni calendari regionali, con l’indicazione di ponti e di vacanze. Gli altri verranno pubblicati in aggiornamento al presente articolo. Calendario scolastico 2018/2019 Bolzano Primo giorno di scuola: 5 settembre […] L'articolo ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine setTimana a Jerez : La programmazione di SKY Sport MotoGP/HD Venerdì 4 maggio ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 1, diretta ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 1, diretta ore 10.55-11.40, Moto 2, Prove libere 1, ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine setTimana a Jerez : Dal 4 al 6 maggio il Circus del Motomondiale si esibirà nella prima tappa europea in calendario. Si arriva a Jerez de la Frontera e su uno dei tracciati più tradizionali si rinnova la sfida nella classe regina. Marc Marquez, Daniel Pedrosa, Maverick Vinales e Jorge Lorenzo vorranno animare la scena nell’appuntamento di casa mentre Valentino Rossi ed Andrea Dovizioso sorprendere. In particolare il “Dottore” ama questo circuito e ...

UlTime notizie/ Di oggi - ulTim'ora : il Pd Calenda contro M5S - i risultati elezioni in Friuli (30 aprile 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Merkel-May-Macron stop all'America. Torna a parlare il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda su accordo Pd e M5S. (30 aprile 2018).(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 04:52:00 GMT)

UlTime notizie/ Di oggi - ulTim'ora : Calenda : "Governo M5s-Pd? Lascio i dem" (25 aprile) : Ultime notizie, 25 aprile. Di oggi, ultim'ora: prove di intesa di Governo tra M5S e Pd, Carlo Calenda minaccia di lasciare i dem in caso di accordo con i pentastellati(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 11:03:00 GMT)

L'ulTimo arrivato prepara già la valigia. Calenda : "Se si allea con M5S - lascio il Pd" : "In caso di alleanza" con il Movimento 5 Stelle, il ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, conferma il suo addio ai dem. Lo fa via twitter rispondendo ad un suo follower che gli chiede: "Anche lei aveva promesso di dimettersi da nuovo iscritto in caso di trattativa con i 5 Stelle. O mi sbaglio?". "In caso di alleanza", è la risposta, "e lo confermo".La linea del No è anche quella di Matteo Renzi, a cui Calenda rimprovera ...

UlTime partite Inter - Roma - Lazio : la volata Champions League. Il calendario a confronto : le stellette di difficoltà delle avversarie. Programma - orari e date : Roma, Lazio e Inter si giocano gli ultimi due posti per la prossima Champions League. Le capitoline sono appaiate a quota 67 punti, i nerazzurri inseguono a una sola lunghezza di distacco. Si decide tutto nelle Ultime quattro giornate di campionato che si preannunciano decisamente scoppiettanti e avvincenti. calendario estremamente complicato per l’Inter che sabato 28 aprile affronterà la Juventus in piena lotta per lo scudetto mentre ...

UlTime partite Juventus e Napoli - il calendario a confronto. Le stellette di difficoltà delle avversarie. Programma - orari e date : Juventus e Napoli si giocano tutto nelle Ultime quattro giornate, la volata scudetto è lanciata. I partenopei hanno vinto lo scontro diretto e si sono portati a un solo punto di distacco dai bianconeri quando mancano quattro giornate al termine del campionato: si decide tutto in quattro settimane, quattro weekend di paura, quattro turni in cui può succedere davvero di tutto. I Campioni d’Italia vogliono proseguire la propria striscia ...

Rally Argentina - Mondiale 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine setTimana : Il Mondiale Rally 2018 sbarca in Sud America e si appresta a vivere la trentottesima edizione del Rally di Argentina a Villas Carlos Paz. Si annuncia un fine settimana quanto mai incandescente sulle strade della Pampa Argentina con un grande quesito: assisteremo ancora ad un Sebastien Ogier-show? Il francese della Ford Fiesta, infatti, sta dominando l’avvio di questo campionato, con tre successi nelle prime quattro gare (gli ultimi due ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine setTimana a Baku : ... 12.00-13.00 Prove libere 3 15.00 Qualifiche DOMENICA 29 APRILE: 14.10 Gara GP Azerbaijan 2018: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING Il GP di Azerbaijan 2018 sarà trasmesso in ...

Motocross - GP Russia 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine setTimana : Tutto il weekend sarà trasmesso in diretta streaming su Eurosport Player . Sul satellite, invece, Eurosport trasmetterà le gare in diretta o leggera differita. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE ...

Motocross - GP Russia 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine setTimana : Il GP di Russia sarà il sesto appuntamento del Mondiale Motocross 2018. Dopo un quarto delle gare in programma, in MXGP Jeffrey Herlings sta prendendo il largo in classifica. Antonio Cairoli non può più permettersi passi falsi e ad Orlyonok deve necessariamente rosicchiare punti al suo avversario, impresa tutt’altro che facile. In MX2, invece, Jorge Prado ha riaperto la sfida contro il campione in carica Pauls Jonass. Sarà una due giorni ...