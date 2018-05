Testamento biologico e lasciti solidali | focus sul diritto di scelta nel fine vita

Dj Fabo - udienza alla Corte costituzionale il 23 ottobre. Associazione Coscioni : “Il 21 aprile in piazza per Testamento biologico” : Dopo l’invio degli atti e la costituzione della parti è stata fissata per il 23 ottobre alle 9.30 l’udienza davanti alla Corte costituzionale perché i giudici valutino la legittimità costituzionale del reato di aiuto al suicidio contestato Marco Cappato, all’esponente dei Radicali e dell’Associazione Luca Coscioni. Per i giudici milanesi Cappato, imputato per aver accompgnato Dj Fabo in Svizzera dove ha scelto il suicidio, non ha ...