Terrorismo | a Foggia espulso migrante | Pericoloso per la sicurezza nazionale

Foggia - condannato a 5 anni un ceceno arrestato lo scorso luglio : “ Terrorismo internazionale e istigazione alla jihad” : “Bisogna punire questi diavoli”, “Gli italiani sono peggio degli animali”, diceva alla moglie durante le loro telefonate. Eli Bombataliev, 38enne ceceno , era pronto a partire per il Belgio, accertarono le indagini che hanno portato al suo arresto nel luglio 2017. Dieci mesi dopo, il gup del Tribunale di Bari, Marco Galesi, lo ha condannato alla pena di 5 anni di reclusione per i reati di terrorismo internazionale di matrice islamica e ...

Terrorismo - in silenzio davanti al gip i tunisini arrestati tra Roma e Napoli. A Foggia indagato respinge accuse : Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i cinque arrestati perché accusati di essere appartenenti alla rete italiana di Anis Amri, autore dell’attentato a Berlino e ucciso il 23 dicembre del 2016 a Sesto San Giovanni. Nel carcere di Rebibbia e davanti al gip Costantino De Robbio, nell’ambito dell’interrogatorio di garanzia, hanno scelto di non rispondere alle domande, il palestinese Abdel Sialem Napulsi, accusato dai pm di Roma di ...