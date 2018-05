Terremoto | Palombini | “La parola chiave per Amatrice è ricostruzione”

meteoweb.eu

(Di sabato 5 maggio 2018) “Un consiglio comunale come il nostro, che deve gettare le basi per il futuro e stabilizzare il presente, deve fissare dei temi. Dobbiamo probabilmente ragionare pensando a un impegno importante e intanto occorre fissare i principi: laquando si parla die’ ricostruzione”. E’ quanto ha detto il sindaco facente funzioni di, Filippo, durante il consiglio comunale che lo ha formalmente incaricato come nuova guida politica del comune reatino distrutto daldel 2016, in virtu’ della decadenza della carica di Sergio Pirozzi, eletto al consiglio regionale del Lazio. “La ricostruzione pero’ non e’ solo quella delle case – ha proseguito– la vera priorita’ e’ la ricostruzione del tessuto sociale ed economico: senza questi, pensare di ricostruire le case sarebbe ...