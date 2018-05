Terremoto | il Comune di Amatrice | De Micheli in visita al cantiere della scuola

meteoweb.eu

(Di sabato 5 maggio 2018) “La ricostruzione pubblica e privata, la semplificazione, il sostegno alle attività produttive e alla ripresa del tessuto economico del territorio, sono in cima alla nostra agenda di lavoro. L’incontro di questa mattina adè stato un momento di confronto con gli amministratori per condividere insieme le nuove norme che presto porteremo in Parlamento per dare ulteriore impulso alla soluzione di questi temi”. Così, riferisce una nota deldi, il Commissario alla ricostruzione Paola Dead, ricevuta questa mattina dall’Amministrazione comunale. “Dopo averto il,- prosegue la nota – il Commissario si è intrattenuto con gli amministratori, che hanno sottolineato la necessità di porre maggiore attenzione ai Comuni del cratere che hanno avuto la maggiore distruzione, con la previsione di ...