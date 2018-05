Terremoto di magnitudo 6 9 dopo l' eruzione del vulcano Kilauea

Hawaii - Terremoto di magnitudo 6.9 per l'eruzione del vulcano : Roma - Una scossa di terremoto del 6.9, la più forte mai registrata dal 1975 a oggi, ha scosso oggi Big Island, nelle Hawaii , dove da giorni si susseguono sismi di ingente entità collegati all'...

Terremoto di magnitudo 3.6 al confine tra Emilia Romagna e Toscana : paura ma nessun danno : Una scossa è stata avvertita dalla popolazione in Emilia Romagna , nella provincia di Forlì e Cesena, ma non si registrano danni né a cose, né a persone. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia l'evento sismico di magnitudo 3.6 è stato registrato alle 20.46 con epicentro a Tredozio.Continua a leggere

Scossa di Terremoto di magnitudo 3.6 in provincia di Forlì-Cesena. Paura a Marradi : Una Scossa sismica di magnitudo 3.6 è stata registrata giovedì sera poco prima delle 21 dall'Ingv nella provincia di Forlì-Cesena, in territorio di Tredozio, al confine con il Comune di Marradi . La ...

Terremoto - trema ancora la provincia di Macerata/ Scossa di magnitudo 2.9 : è l’ottava in poche ore : Terremoto , trema ancora la provincia di Macerata , Scossa di magnitudo 2.9: è l’ottava in poche ore. Dalla serata di ieri fino alla mattina di oggi, altre scosse di lieve entità(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 22:52:00 GMT)

Terremoto - due scosse magnitudo 2.9 e 2 - 5 nel Maceratese : Secondo l'Ingv si sono verificate alle 2,46 e alle 5,23 a Muccia. Non ci sono danni a persone o cose - Due scosse di Terremoto di magnitudo 2.9 e 2.5 si sono verificate nella notte, alle 2.46, e all'...

Scossa di Terremoto magnitudo 5.3 in Iran : Un terremoto magnitudo 5.3 è stato registrato nella provincia di Kohgiluyeh e Boyer Ahmad, nell’Iran sudoccidentale, non lontano dal confine con l’Iraq: secondo le rilevazioni dell’Istituto Geofisico statunitense USGS, il sisma ha avuto epicentro a 11 km ovest-nordovest da Yasuj ed ipocentro a circa 10 km di profondità. Non si hanno al momento notizie di vittime o danni. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 5.3 in Iran ...