Terracina | trovati in mare due cadaveri | Una donna e una bambina abbracciate

Terracina - due cadaveri trovati in mare : sono una donna e una bambina : I corpi di una donna e una bambina sono stati trovati sabato mattina a Terracina, un miglio al largo della Foce di Torre Canneto, in provincia di Latina. I loro corpi erano in mare presumibilmente da quattro o cinque giorni, ormai in stato di decomposizione. La piccola, forse la figlia, sembra avere 4 o 5 anni, mentre la donna, ritrovata con un giubbotto di salvataggio, avrebbe un’età di 30 anni. In un primo momento si era pensato che i ...