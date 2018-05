Terracina | sono di madre e figlia i corpi trovati abbracciati in mare «Legate all' uomo

Terracina - cadaveri in mare : sono compagna e figlia imprenditore morto : Terracina, cadaveri in mare: sono compagna e figlia imprenditore morto La donna di 31 anni e la bimba di 2 erano scomparse lo scorso 2 maggio insieme a Pierluigi Iacobucci, dopo essere usciti in mare con una moto d'acqua. Il corpo senza vita dell'uomo era stato ritrovato il giorno dopo nelle acque di Baia ...

