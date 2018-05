Terracina | identificati i due cadaveri trovati in mare

blogo

(Di sabato 5 maggio 2018) Aggiornamento ore 17:00 - I corpi riintrae Fondi sono della compagna di 31 anni e della figlia di due anni dell’imprenditore Pierluigi Iacobucci. Secondo quanto riferisce l’agenzia stampa Ansa, la conferma sarebbe arrivata dai carabinieri di Mondragone. I duesono stati messi a disposizione dell'autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti, poiché non è ancora chiaro cosa e come abbia ucciso Iacobucci, trovato ancora attaccato alla moto d’acqua, la compagna e sua figlia.Aggiornamento ore 16:30 - Non è ancora ufficiale, ma i due corpi riquesta mattina nel tratto ditra Fondi epotrebbero essere collegati al ritrovamento del cadavere di Pierluigi Iacobucci. L’imprenditore di Mondragone si era allontanato il 2 maggio da Castel Volturno con una moto d’acqua e non aveva fatto più ritorno. Il giorno dopo il suo corpo senza vita ...