Terracina I corpi appartengono alla moglie e la figlia di Pierluigi Iacobucci

Terracina - recuperati in mare i corpi di una donna e una bambina abbracciate. «Erano in mare da cinque giorni» : Appartengono alla compagna di 31 anni e alla figlia di due anni dell'imprenditore originario di Mondragone (Caserta), Pierluigi Iacobucci, i due cadaveri trovati abbracciati oggi nelle acque di...

