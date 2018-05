Terracina I corpi appartengono alla moglie e alla figlia di Pierluigi Iacobucci

Terracina - sono di madre e figlia i corpi trovati abbracciati in mare. «Legate all'uomo morto 2 giorni fa» : Due cadaveri sono stati ri trovati in mare a Terracina . Si tratterebbe di una donna e di una bambina i cui corpi sono stati ri trovati abbracciati . La donna aveva un giubbotto di salvataggio....

Terracina - il giallo dei corpi in mare : sono madre e figlioletta - legate all'imprenditore morto 2 giorni fa : Due cadaveri sono stati ritrovati in mare a Terracina . Si tratterebbe di una donna e di una bambina i cui corpi sono stati ritrovati abbracciati. La donna aveva un giubbotto di salvataggio....

Al largo di Terracina - nel Lazio - sono stati trovati i corpi di una donna e di una bambina : Nel mare tra Fondi e Terracina, due comuni in provincia di Latina, la Guardia di finanza ha trovato i corpi di una donna e una bambina che probabilmente erano in acqua da alcuni giorni. I corpi sono stati recuperati dalla The post Al largo di Terracina, nel Lazio, sono stati trovati i corpi di una donna e di una bambina appeared first on Il Post.