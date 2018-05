Terracina | due cadaveri trovati in mare | sono una donna e una bambina

Terracina : trovati in mare due cadaveri<br>Una donna e una bambina abbracciate : Aggiornamento ore 14:30 - È stato confermato che i due cadaveri trovati in mare tra Fondi e Terracina sono una donna e una bambina, molto probabilmente madre e figlia. Sono di origine africana e avevano addosso un unico giubbotto salvagente. Sembra che fossero in acqua da circa sei giorni. Le salme sono in avanzato stato di decomposizione. Terracina: trovati due cadaveri in mare Nella tarda mattinata di oggi sono stati ritrovati due cadaveri ...