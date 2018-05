huffingtonpost

: Tenta un selfie con un orso in India, sbranato. E' accaduto nello Stato di Orissa. La morte ripresa al cellulare - - Agenzia_Ansa : Tenta un selfie con un orso in India, sbranato. E' accaduto nello Stato di Orissa. La morte ripresa al cellulare - - trescazza : RT @Agenzia_Ansa: Tenta un selfie con un orso in India, sbranato. E' accaduto nello Stato di Orissa. La morte ripresa al cellulare - https:… - sermontanaro : Il prossimo lo farà dal duodeno dell'orso -

(Di sabato 5 maggio 2018) Voleva farsi uncon unferito, ma è statodall'animale sotto gli occhi atterriti di alcuni passanti che hanno ripreso la sua tragica morte con i telefoni cellulari. E proprio uno di questi video è stato pubblicato e diffuso dai media.E' successo in, nel distretto di Nabarangpur dello Stato di Orissa (Est): l'uomo, Prabhu Bhatara, stava tornando da una festa di nozze a bordo di un suv con alcuni amici quando si è fermato per fare pipi' e ha visto l'sul ciglio della strada. E' in quel punto che ha deciso di approfittarne per farsi un: i suoi amici lo hanno sconsigliato di avvicinarsi all'animale, sia pur ferito, ma lui non ha voluto sentire ragioni ed è stato attaccato non appena si è messo in posa accanto all'.Il video pubblicato online dura pochi secondi e non mostra le fasi finali della lotta tra Bhatara e ...