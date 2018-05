Tennis | WTA Rabat 2018 | titolo per Elise Mertens Sconfitta in finale la serba Tomljanovic

Tennis - WTA Praga 2018 : trionfo casalingo per Petra Kvitova - battuta Buzarnescu : La numero 10 del mondo si porta sul 3-0 e questa volta non solo conserva il vantaggio, ma lo aumenta con un altro break nel sesto gioco . Avanti 5-1 Kvitova perde il servizio, ma trova l'immediato ...

Tennis - WTA Madrid 2018 : Sara Errani entra nel tabellone principale. Battute Beatriz Haddad Maia e Kirsten Flipkens : Sara Errani ce l’ha fatta: l’azzurra entra nel tabellone principale del torneo WTA Premier Mandatory di Madrid. In Spagna la Tennista italiana ha battuto prima la brasiliana Beatriz Haddad Maia, poi la belga Kirsten Flipkens, ed ora attende di conoscere quale sarà la sua avversaria di primo turno (sono 8 le qualificate). Nel primo match del tabellone cadetto Errani ha superato la brasiliana Haddad Maia, in una dura battaglia ...

Tennis - WTA Praga 2018 : trionfo casalingo per Petra Kvitova - battuta Buzarnescu : Il torneo WTA di Praga si conferma territorio di conquista per le Tenniste di casa (sei vittorie in nove anni). Petra Kvitova trionfa in finale contro la rumena Mihaela Buzarnescu, numero 37 del mondo, in tre set in rimonta con il punteggio di 4-6 6-2 6-3 dopo due ore e diciannove minuti di gioco. Per la ceca numero 10 della classifica mondiale si tratta del 23esimo titolo in carriera su 30 finali giocati ed è anche il terzo stagionale per ...

Tennis - Wta Praga : vince il titolo l'idolo di casa Kvitova : TORINO - È Petra Kvitova la vincitrice del ' J&T Banka Prague Open 2018 ', torneo Wta International dotato di un montepremi di 250mila dollari che si è concluso sui campi in terra battuta della ...

Tennis - WTA Praga 2018 : niente finale per Camila Giorgi. L’azzurra sconfitta in tre set da Mihaela Buzarnescu : sconfitta con tanti rimpianti per Camila Giorgi nella semifinale del torneo WTA di Praga. Sulla terra rossa ceca la 26enne di Macerata cede in tre set alla rumena Mihaela Buzarnescu, numero 37 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-4 3-6 5-7 dopo una battaglia di quasi due ore e mezzo di gioco. Partenza sprint di Giorgi, che strappa il servizio nel secondo game alla rumena e si porta a condurre per 2-0. L’azzurra, però, ha un ...

Tennis - WTA Rabat 2018 : Elise Mertens domina. Niente rivincita per Sara Errani : Da Genova a Rabat il risultato non cambia. Elise Mertens batte ancora una volta Sara Errani e si qualifica per le semifinali del torneo WTA di Rabat. Anche sulla terra rossa marocchina la belga, numero 19 al mondo, si impone dopo un’ora e mezza di gioco per 6-3 6-1, stesso punteggio del playoff di Federation Cup giocato qualche settimana fa. Nel primo set ci sono addirittura sette break. Errani si porta subito avanti, strappando il ...

Tennis - WTA Praga 2018 : Camila Giorgi domina Samantha Stosur e vola in semifinale : Prima semifinale della carriera su terra rossa per Camila Giorgi. Nel torneo WTA di Praga la Tennista marchigiana ha sconfitto in due set l’australiana Samantha Stosur, numero 57 del mondo (una posizione sopra l’azzurra), con il punteggio di 6-2 6-3 dopo un’ora e ventidue minuti di gioco. Un’ottima prestazione per Camila, che ha confermato di essere in grande forma questa settimana, mostrando anche ottime letture nella ...

Tennis - WTA Praga 2018 : Jasmine Paolini fuori ai quarti di finale. La cinese Shuai Zhang vince in due set : È terminata ai quarti di finale la corsa di Jasmine Paolini a Praga. L’azzurra, entrata in tabellone come lucky loser, è stata sconfitta dalla cinese Shuai Zhang, che ha vinto in due set, 6-4 6-3, in un’ora e ventidue minuti. Un match che la giocatrice toscana ha comunque ben giocato, vendendo cara la pelle in entrambi i parziali. Alla fine, però, nei momenti chiave, è venuta fuori tutta la differenza di classifica tra le due (Zhang ...

Tennis - WTA Praga 2018 : Jasmine Paolini per la prima volta ai quarti. Battuta in due set la slovacca Schmiedlova : Primi quarti di finale della carriera a livello WTA per Jasmine Paolini. La 22enne di Castelnuovo Garfagnana continua nel suo momento magico ed entra tra le migliori otto del torneo di Praga dopo la netta vittoria con la slovacca Anna Karolina Schmiedlova, numero 86 del mondo, in due set con il punteggio di 6-3 6-1 dopo un’ora e un quarto di gioco. Non inizia bene la partita per Paolini, che perde subito il servizio, ma l’azzurra ...

Tennis - WTA Rabat 2018 : Sara Errani domina la svedese Larsson e si qualifica per i quarti di finale : Ci è voluta poco più di un’ora a Sara Errani per qualificarsi per i quarti di finale del torneo WTA di Rabat. La Tennista azzurra, numero 89 della classifica mondiale, ha sconfitto in due set la svedese Johanna Larsson, numero 82 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-0. Un’altra ottima prestazione per 31enne romagnola, che aveva eliminato al primo turno la kazaka Zarina Diyas, testa di serie numero cinque. Dopo le due brutte ...