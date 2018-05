Tennis | la Kvitova conquista il Praga Open

Tennis - Wta Praga : vince il titolo l'idolo di casa Kvitova : TORINO - È Petra Kvitova la vincitrice del ' J&T Banka Prague Open 2018 ', torneo Wta International dotato di un montepremi di 250mila dollari che si è concluso sui campi in terra battuta della ...

Tennis - WTA Miami 2018 : i risultati di lunedì 26 marzo. Venus Williams e Victoria Azarenka volano ai quarti di finale - eliminata Petra Kvitova : Si è definito il quadro dei quarti di finale del WTA di Miami (Stati Uniti) in corso di svolgimento in queste due settimane negli Stati Uniti. Continua la cavalcata vincente di Venus Williams che contro la n.14 del mondo Johanna Konta, campionessa in carica del torneo, è riuscita a prevalere al termine di un incontro molto lottato ed in rimonta. La n.8 del ranking, infatti, dopo aver perso il primo parziale 7-5, durato 1 ora e 2 minuti, ha ...

Tennis - WTA Miami 2018 : il tabellone si allinea agli ottavi. Soffrono ma passano Venus Williams e Petra Kvitova : Si allinea agli ottavi di finale il tabellone del torneo WTA Premier Mandatory di Miami: nella notte italiana si sono infatti disputati i sedicesimi della parte bassa del tabellone. Al contrario di quanto accaduto nei giorni precedenti, con una costante caduta di stelle, questa notte non ci sono nomi grossi che salutano il torneo della Florida. L’australiana Ashleigh Barty regola agevolmente in due set la croata Petra Martic, così come fa ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : i risultati di domenica 11 Marzo. Halep - Pliskova e Kerber avanti con fatica - fuori Kvitova e Azarenka : Se Simona Halep avanza con qualche timore agli ottavi di finale del torneo WTA Premier di Indian Wells, escono di scena, invece, Petra Kvitova e Viktoria Azarenka. La numero uno del mondo soffre per almeno due set con l’americana Caroline Dolehide, numero 165 del mondo, imponendosi solamente al terzo per 6-2, dopo aver perso nettamente il primo e vinto il secondo solo al tiebreak. Vincono in tre set anche Karolina Pliskova sulla cinese ...

Tennis - Indian Wells : esordio ok per Halep e Kvitova - out Muguruza. Fabbiano al secondo turno : La romena, numero uno del mondo e trionfatrice nell'edizione del 2015, entrata in gara direttamente al secondo turno e si impone con un doppio 6-4, in un'ora ed un quarto di gioco, sulla ceca ...

Tennis - Indian Wells : Fabbiano al secondo turno - la Kvitova e la Halep avanti : ROMA - Debutto vincente per Thomas Fabbiano al ' BNP Paribas Open ', primo Atp Masters 1000 del 2018, dotato di un montepremi di 7.972.535 dollari, in corso sui campi in cemento di Indian Wells , in ...