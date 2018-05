Tennis & Friends in tour - da Milano a Napoli check-up gratis : Dopo il successo della settima Edizione al Foro Italico di Roma, con oltre 40.000 presenze e oltre 16000 check-up gratuiti realizzati, Tennis & Friends inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale: il ...

Tennis & Friends in tour - da Milano a Napoli check-up gratis : Roma, 5 mag. (AdnKronos) – Dopo il successo della settima Edizione al Foro Italico di Roma, con oltre 40.000 presenze e oltre 16000 check-up gratuiti realizzati, Tennis & Friends inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale: il 5 e 6 maggio sarà al Tennis Club Napoli , il 19 maggio 2018 a Roma, all’interno degli Internazionali BNL d’Italia – Foro Italico, il 12, 13 e 14 ottobre 2018 al Foro Italico di Roma, per poi ...

Torna Tennis &Friends - il 19 maggio a Roma per gli Internazionali Bnl d'Italia : Nelle due giornate, contemporaneamente alle attività svolte nel Villagio della Salute, testimonial del mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo promuoveranno la campagna di prevenzione con ...

Taggia : nel fine settimana l'evento ' Tennis tavolo & solidarietà' - un'orchidea per l'Unicef : Per la cronaca sportiva, alla presenza del Consigliere Comunale Delegato alle Politiche Giovanili, Manuel Fichera, questa la classifica con la premiazione dei podi delle gare svolte. Nel singolare ...

Prata & Mastrale Lawyers’ Tennis Cup : STLex supera Legance ed è in finale : I campioni in carica di STLex si sono imposti su Legance, sfideranno il vincitore della sfida NCTM – Union Tennis. L'articolo Prata & Mastrale Lawyers’ Tennis Cup: STLex supera Legance ed è in finale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.