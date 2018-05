Tennis & Friends - a Napoli in campo anche il Pascale e il Santobono Pausillipon : Napoli , 5 mag. (AdnKronos) – anche due delle più importanti istituzioni sanitarie ospedaliere della città presenti all’evento ‘ Tennis & Friends ” in corso oggi e domani a Napoli : l’istituto nazionale dei tumori ‘ Pascale ” e l’azienda ospedaliera pediatrica ‘ Santobono Pausillipon ”. Il direttore del reparto di ginecologia oncologica del Pascale Stefano Greggi ha sottolineato: ...

Tennis & friends - in centinaia a Napoli per i controlli gratui : Napoli, 5 mag. (AdnKronos) – I cittadini hanno risposto con partecipazione ed entusiasmo alla prima giornata dell’edizione napoletana di ‘Tennis & friends”, che si terrà oggi e domani nel capoluogo campano. In centinaia hanno invaso il tratto di lungomare nei pressi del ‘Tennis Club Napoli” dove sono stati istallati gli ambulatori nei quali sono stati offerti controlli medici gratuiti. Parola ...