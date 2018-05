Tennis & Friends | Bene intesa Adnkronos Salute-Iss contro fake news

Tennis & Friends - vip in campo per la prevenzione : Si autodefiniscono ironicamente 'specchietti per le allodole' i vip che numerosi hanno partecipato alla prima edizione di 'Tennis & Friends' a Napoli. Tra i tanti Neri Marcoré, Paolo Bonolis, Max ...

Salute - da Piovani a Bonolis a ‘Tennis&friends’ : vip in campo per la prevenzione : Si autodefiniscono ironicamente ”specchietti per le allodole” i vip che numerosi hanno partecipato alla prima edizione di ”Tennis & Friends” a Napoli. Tra i tanti Neri Marcoré, Paolo Bonolis, Max Giusti, Veronica Maya, Amadeus e il maestro Nicola Piovani. Tutti nel capoluogo campano per aiutare a diffondere il messaggio della prevenzione. Piovani in particolare ha sottolineato: “La prevenzione è anche un ...

Tennis & Friends - a Napoli in campo anche il Pascale e il Santobono Pausillipon : Napoli, 5 mag. (AdnKronos) – anche due delle più importanti istituzioni sanitarie ospedaliere della città presenti all’evento ‘Tennis & Friends” in corso oggi e domani a Napoli: l’istituto nazionale dei tumori ‘Pascale” e l’azienda ospedaliera pediatrica ‘Santobono Pausillipon”. Il direttore del reparto di ginecologia oncologica del Pascale Stefano Greggi ha sottolineato: ...

Tennis & friends - in centinaia a Napoli per i controlli gratui : Napoli, 5 mag. (AdnKronos) – I cittadini hanno risposto con partecipazione ed entusiasmo alla prima giornata dell’edizione napoletana di ‘Tennis & friends”, che si terrà oggi e domani nel capoluogo campano. In centinaia hanno invaso il tratto di lungomare nei pressi del ‘Tennis Club Napoli” dove sono stati istallati gli ambulatori nei quali sono stati offerti controlli medici gratuiti. Parola ...

Tennis & Friends in tour - da Milano a Napoli check-up gratis : Roma, 5 mag. (AdnKronos) – Dopo il successo della settima Edizione al Foro Italico di Roma, con oltre 40.000 presenze e oltre 16000 check-up gratuiti realizzati, Tennis & Friends inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale: il 5 e 6 maggio sarà al Tennis Club Napoli, il 19 maggio 2018 a Roma, all’interno degli Internazionali BNL d’Italia – Foro Italico, il 12, 13 e 14 ottobre 2018 al Foro Italico di Roma, per poi ...

Torna Tennis&Friends - il 19 maggio a Roma per gli Internazionali Bnl d'Italia : Nelle due giornate, contemporaneamente alle attività svolte nel Villagio della Salute, testimonial del mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo promuoveranno la campagna di prevenzione con ...