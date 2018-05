Tennis & Friends - "Bene intesa Adnkronos Salute-Iss contro fake news" : Napoli, 5 mag. , Adnkronos, - L'agenzia di stampa Adnkronos Salute in partnership con l'Istituto Superiore di Sanità ha firmato un protocollo d'intesa contro la diffusione di fake News in campo medico.

Tennis & Friends - "Bene intesa Adnkronos Salute-Iss contro fake news" : L'agenzia di stampa Adnkronos Salute in partnership con l'Istituto Superiore di Sanità ha firmato un protocollo d'intesa contro la diffusione di fake News in campo medico. Un tema che ha interessato ...

Tennis & Friends - vip in campo per la prevenzione : Si autodefiniscono ironicamente 'specchietti per le allodole' i vip che numerosi hanno partecipato alla prima edizione di 'Tennis & Friends' a Napoli. Tra i tanti Neri Marcoré, Paolo Bonolis, Max ...

Salute - da Piovani a Bonolis a ‘Tennis&friends’ : vip in campo per la prevenzione : Si autodefiniscono ironicamente ”specchietti per le allodole” i vip che numerosi hanno partecipato alla prima edizione di ”Tennis & Friends” a Napoli. Tra i tanti Neri Marcoré, Paolo Bonolis, Max Giusti, Veronica Maya, Amadeus e il maestro Nicola Piovani. Tutti nel capoluogo campano per aiutare a diffondere il messaggio della prevenzione. Piovani in particolare ha sottolineato: “La prevenzione è anche un ...

Tennis & Friends - vip in campo per prevenzione : Napoli, 5 mag. (AdnKronos) - Si autodefiniscono ironicamente “specchietti per le allodole” i vip che numerosi hanno partecipato alla prima edizione di “Tennis & Friends” a Napoli. Tra i tanti Neri Marcoré, Paolo Bonolis, Max Giusti, Veronica Maya, Amadeus e il maestro Nicola Piovani. Tutti nel capol

Tennis & Friends - vip in campo per prevenzione : Napoli, 5 mag. , AdnKronos, - Si autodefiniscono ironicamente "specchietti per le allodole" i vip che numerosi hanno partecipato alla prima edizione di "Tennis & Friends" a Napoli. Tra i tanti Neri ...

Tennis & Friends - a Napoli in campo anche il Pascale e il Santobono Pausillipon : anche due delle più importanti istituzioni sanitarie ospedaliere della città presenti all'evento 'Tennis & Friends' in corso oggi e domani a Napoli: l'istituto nazionale dei tumori 'Pascale' e l'...

Tennis & Friends - a Napoli in campo anche il Pascale e il Santobono Pausillipon : Napoli, 5 mag. (AdnKronos) – anche due delle più importanti istituzioni sanitarie ospedaliere della città presenti all’evento ‘Tennis & Friends” in corso oggi e domani a Napoli: l’istituto nazionale dei tumori ‘Pascale” e l’azienda ospedaliera pediatrica ‘Santobono Pausillipon”. Il direttore del reparto di ginecologia oncologica del Pascale Stefano Greggi ha sottolineato: ...

Tennis & Friends - a Napoli in campo anche il Pascale e il Santobono Pausillipon : Napoli, 5 mag. (AdnKronos) - anche due delle più importanti istituzioni sanitarie ospedaliere della città presenti all’evento “Tennis & Friends” in corso oggi e domani a Napoli: l'istituto nazionale dei tumori “Pascale” e l’azienda ospedaliera pediatrica “Santobono Pausillipon”. Il direttore del rep

Tennis & friends - in centinaia a Napoli per i controlli gratui : Napoli, 5 mag. (AdnKronos) - I cittadini hanno risposto con partecipazione ed entusiasmo alla prima giornata dell'edizione napoletana di “Tennis & friends”, che si terrà oggi e domani nel capoluogo campano. In centinaia hanno invaso il tratto di lungomare nei pressi del “Tennis Club Napoli” dove son

Tennis & friends - in centinaia a Napoli per i controlli gratui : Napoli, 5 mag. (AdnKronos) – I cittadini hanno risposto con partecipazione ed entusiasmo alla prima giornata dell’edizione napoletana di ‘Tennis & friends”, che si terrà oggi e domani nel capoluogo campano. In centinaia hanno invaso il tratto di lungomare nei pressi del ‘Tennis Club Napoli” dove sono stati istallati gli ambulatori nei quali sono stati offerti controlli medici gratuiti. Parola ...

Tennis & Friends - in centinaia a Napoli per i controlli gratuiti : I cittadini hanno risposto con partecipazione ed entusiasmo alla prima giornata dell'edizione napoletana di 'Tennis & Friends', che si terrà oggi e domani nel capoluogo campano. In centinaia hanno ...

Tennis & Friends in tour - da Milano a Napoli check-up gratis : Roma, 5 mag. , AdnKronos, - Dopo il successo della settima Edizione al Foro Italico di Roma, con oltre 40.000 presenze e oltre 16000 check-up gratuiti realizzati, Tennis & Friends inizia nel 2018 il ...

Tennis & Friends in tour - da Milano a Napoli check-up gratis : Dopo il successo della settima Edizione al Foro Italico di Roma, con oltre 40.000 presenze e oltre 16000 check-up gratuiti realizzati, Tennis & Friends inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale: il ...