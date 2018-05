Tennis & Friends - a Napoli in campo anche il Pascale e il Santobono Pausillipon : Napoli, 5 mag. (AdnKronos) - anche due delle più importanti istituzioni sanitarie ospedaliere della città presenti all’evento “Tennis & Friends” in corso oggi e domani a Napoli: l'istituto nazionale dei tumori “Pascale” e l’azienda ospedaliera pediatrica “Santobono Pausillipon”. Il direttore del rep

Tennis & friends - in centinaia a Napoli per i controlli gratui : Napoli, 5 mag. (AdnKronos) - I cittadini hanno risposto con partecipazione ed entusiasmo alla prima giornata dell'edizione napoletana di “Tennis & friends”, che si terrà oggi e domani nel capoluogo campano. In centinaia hanno invaso il tratto di lungomare nei pressi del “Tennis Club Napoli” dove son

Tennis & friends - in centinaia a Napoli per i controlli gratui : Napoli, 5 mag. (AdnKronos) – I cittadini hanno risposto con partecipazione ed entusiasmo alla prima giornata dell’edizione napoletana di ‘Tennis & friends”, che si terrà oggi e domani nel capoluogo campano. In centinaia hanno invaso il tratto di lungomare nei pressi del ‘Tennis Club Napoli” dove sono stati istallati gli ambulatori nei quali sono stati offerti controlli medici gratuiti. Parola ...

Tennis & Friends - in centinaia a Napoli per i controlli gratuiti : I cittadini hanno risposto con partecipazione ed entusiasmo alla prima giornata dell'edizione napoletana di 'Tennis & Friends', che si terrà oggi e domani nel capoluogo campano. In centinaia hanno ...

Tennis & Friends in tour - da Milano a Napoli check-up gratis : Roma, 5 mag. , AdnKronos, - Dopo il successo della settima Edizione al Foro Italico di Roma, con oltre 40.000 presenze e oltre 16000 check-up gratuiti realizzati, Tennis & Friends inizia nel 2018 il ...

Tennis & Friends in tour - da Milano a Napoli check-up gratis : Dopo il successo della settima Edizione al Foro Italico di Roma, con oltre 40.000 presenze e oltre 16000 check-up gratuiti realizzati, Tennis & Friends inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale: il ...

Tennis & Friends in tour - da Milano a Napoli check-up gratis : Roma, 5 mag. (AdnKronos) – Dopo il successo della settima Edizione al Foro Italico di Roma, con oltre 40.000 presenze e oltre 16000 check-up gratuiti realizzati, Tennis & Friends inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale: il 5 e 6 maggio sarà al Tennis Club Napoli, il 19 maggio 2018 a Roma, all’interno degli Internazionali BNL d’Italia – Foro Italico, il 12, 13 e 14 ottobre 2018 al Foro Italico di Roma, per poi ...

Torna Tennis&Friends - il 19 maggio a Roma per gli Internazionali Bnl d'Italia : Nelle due giornate, contemporaneamente alle attività svolte nel Villagio della Salute, testimonial del mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo promuoveranno la campagna di prevenzione con ...

'Tennis & Friends' - la prevenzione gratuita parte da Napoli e raggiunge Roma e Milano : Nei sette anni di attività Romana, l'evento che unisce Salute, Sport, Solidarietà e Spettacolo ha superato quota 100.000 persone raggiunte e 39.870 check-up gratuiti che hanno portato il 38% di ...

Taggia : nel fine settimana l'evento 'Tennistavolo & solidarietà' - un'orchidea per l'Unicef : Per la cronaca sportiva, alla presenza del Consigliere Comunale Delegato alle Politiche Giovanili, Manuel Fichera, questa la classifica con la premiazione dei podi delle gare svolte. Nel singolare ...

Prevenzione e sport - a Napoli prima tappa di 'Tennis & Friends 2018' : Roma, 26 apr. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della settima edizione al Foro Italico di Roma, con oltre 40 mila presenze e quasi 14 mila check-up gratuiti realizzati nello scorso ottobre, 'Tennis & Friends' inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale, sbarcando il 5 e 6 maggio al Tennis Club N

Prevenzione e sport - a Napoli prima tappa di 'Tennis & Friends 2018' : Roma, 26 apr. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della settima edizione al Foro Italico di Roma, con oltre 40 mila presenze e quasi 14 mila check-up gratuiti realizzati nello scorso ottobre, 'Tennis & Friends' inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale, sbarcando il 5 e 6 maggio al Tennis Club N

Prevenzione e sport - a Napoli prima tappa di 'Tennis & Friends 2018' : Roma, 26 apr. , AdnKronos Salute, - Dopo il successo della settima edizione al Foro Italico di Roma, con oltre 40 mila presenze e quasi 14 mila check-up gratuiti realizzati nello scorso ottobre, '...

STLex vince la quinta edizione del Prata & Mastrale Lawyers’ Tennis Cup : STLex ha confermato la vittoria della scorsa edizione: battuta Union Tennis, squadra dello studio Lanzi Del Sasso. L'articolo STLex vince la quinta edizione del Prata & Mastrale Lawyers’ Tennis Cup è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.