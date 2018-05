Tennis and Friends | ' Bene intesa Adnkronos Salute-Iss contro fake news'

Tennis. Tappa di Acquapendente del Circuito I Tesori della Tuscia : Alessandra Ronconi si aggiudica la finale : ... Comitati Regionale e Provinciale, e che è nato per dar forza al binomio sport e territorio associando ad ogni torneo la promozione di uno specifico "tesoro" del territorio della Tuscia Viterbese ...

Tennis - UFFICIALE Roger Federer salta il Roland Garros : “Non ho 25 anni - mi risparmio per Wimbledon” : Ora è UFFICIALE: Roger Federer non parteciperà al Roland Garros 2018. Il Maestro, che a inizio stagione ha vinto gli Australian Open ed è tornato a essere il numero 1 del ranking ATP, tornerà a giocare sull’erba di Stoccarda dall’11 al 17 giugno, subito dopo lo Slam sulla terra rossa parigina a cui non prenderà parte. Lo svizzero ha spiegato i motivi della sua rinuncia: “Non ho più 25 anni e in questo momento devo risparmiare ...

Tennis - ATP Istanbul 2018 : Andreas Seppi si arrende al terzo set a Laslo Djere : Esce di scena Andreas Seppi, eliminato al secondo turno del torneo di Istanbul dal serbo Laslo Djere, che ha prevalso al terzo set con il punteggio di 6-3 6-7(4) 6-3 al termine di un incontro durato oltre due ore. Non mancano i rimpianti per l’altoatesino, che soprattutto nel primo set ha sprecato un vantaggio cospicuo. Poi, dopo essere riuscito a pareggiare i conti, è stato fatale l’avvio di terzo parziale. Il match sembrava ...

Tennis - ranking Atp : comanda Nadal - Cecchinato 59° : TORINO - Buone notizie in chiave tricolore nella classifica Atp. Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri: il 30enne di Arma di Taggia guadagna una posizione e risale al numero 19. Alle sue ...

Tennis - Ranking ATP (30 aprile) : Nadal sempre al comando. Fognini numero uno - Cecchinato risale 33 posizioni : Non cambia nulla nelle prime dieci posizioni del Ranking ATP. Rafa Nadal continua a comandare e mantiene la sua leadership dopo l’undicesimo titolo a Barcellona. Lo spagnolo sa che non potrà perdere nessun match tra Madrid, Roma e Roland Garros se non vorrà lasciare nuovamente il primo posto a Roger Federer. Settimana molto importante in casa Italia. Fabio Fognini guadagna una posizione e resta il numero uno azzurro al 19° posto. Dietro di ...

Tennis - ATP Budapest 2018 : Marco Cecchinato vince il derby contro Andreas Seppi e vola in finale! : Marco Cecchinato (n.92 del mondo) in rimonta conquista la finale dell’ATP di Budapest 2018. Il 25enne di Palermo piega, nel derby italiano, il più quotato Andreas Seppi (n.55 del ranking) con il punteggio di 5-7 7-6 6-3 al termine di un incontro durato 2 ore 19 minuti di partita. Il siciliano, dunque, accede all’atto conclusivo dove affronterà il vincente della sfida tra John Milman (n.94 del mondo) ed Aliaj Bedene (n.57 del ...

Tennis - ATP Budapest 2018 : sarà derby azzurro! Andreas Seppi raggiunge in semifinale Marco Cecchinato : Ci sarà un derby italiano nelle semifinali dell’ATP di Budapest. Dopo la vittoria di Marco Cecchinato, è arrivata anche quella di Andreas Seppi, che nei quarti di finale del torneo ungherese ha sconfitto in due set il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 79 del mondo, con il punteggio di 6-4 7-5. Primo set con continui colpi di scena. Si comincia dal terzo game con Seppi che perde a zero il servizio, ma la reazione dell’azzurro non ...

Tennis - ATP Budapest 2018 : Andreas Seppi batte Mikhail Youzhny e passa ai quarti. Raggiunti Sonego e Cecchinato : Andreas Seppi è praticamente perfetto sulla terra battuta di Budapest e vola ai quarti di finale del torneo ATP 250 che si sta disputando sul suolo magiaro: superato in poco più di un’ora il russo Mikhail Youzhny con il punteggio nettissimo di 6-1 6-2, ora l’altoatesino, numero 8 del tabellone, incontrerà il vincente della sfida tra il georgiano Nikoloz Basilashvili, giustiziere del nostro Paolo Lorenzi, ed il NextGen canadese Denis ...

Tennis - ATP Budapest 2018 : il derby azzurro va ad Andreas Seppi! Rimontato e battuto Thomas Fabbiano : Il derby italiano in Ungheria, nel primo turno del torneo ATP 250 di Budapest, premia Andreas Seppi, numero 8 del tabellone che sulla terra battuta magiara rimonta e supera Thomas Fabbiano al termine di una battaglia sportiva durata due ore e mezza e chiusa dall’altoatesino con lo score di 4-6 7-5 6-3. Al secondo turno affronterà il vincente della sfida tra la wild card magiara Zsombor Piros ed il russo Mikhail Youzhny. Nel primo set lo ...

Tennis : infortunio Kokkinakis - salterà il Roland Garros : ROMA - Thanasi Kokkinakis è costretto a fermarsi ancora. Il 22enne talento australiano, che era stato sul punto di lasciare il Tennis , per sua stessa ammissione, dopo un calvario durato un paio d'...

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : Andreas Seppi supera in tre set Garcia-Lopez e conquista gli ottavi di finale! : Non si arresta la corsa di Andreas Seppi nel Masters1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del Principato il bolzanino conquista l’accesso agli ottavi di finale superando, al termine di una lunga battaglia, lo spagnolo n.68 del mondo, Guillermo Garcia-Lopez (lucky loser) con il punteggio di 4-6 6-3 7-5 in 2 ore e 25 minuti di partita. Prossimo sfidante per il nostro Andreas sarà l’ex top10 del ranking mondiale Kei Nishikori (attuale ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Andreas Seppi piega Kyle Edmund in tre set. L’azzurro vola al secondo turno : Un grande Andreas Seppi supera il primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. L’azzurro ha sconfitto il britannico, n.23 del mondo, Kyle Edmund, con il punteggio di 6-3 5-7 6-2 in 2 ore e 7 minuti di partita, conquistando l’accesso al prossimo round dove incontrerà il lucky loser spagnolo Guillermo Garcia Lopez che ha preso il posto del n.12 del mondo, l’iberico Pablo Carreno Busta ritiratosi dal torneo monegasco. Una partita ...

Capoccioni : vogliamo portare grande Tennis nelle periferie : Capoccioni: sopralluoghi per identificare zone idonee a tre campi temporanei Roma – Queste le parole di Roberta Capoccioni (ex Municipio III). “Con la collaborazione dei tecnici del Coni, abbiamo effettuato dei sopralluoghi nel nostro Municipio. Per identificare le aree più idonee alla realizzazione di tre campi temporanei. I quali ospiteranno le partite tra i campioni degli Internazionali di Roma ed i cittadini”. Capoccioni: ...