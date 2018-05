Temporali sul weekend : (AdnKronos) – Almeno fino a domenica l’Italia subirà gli effetti del ciclone italico formatosi nei giorni scorsi sul mar Tirreno. Si prevedono quindi altre piogge e Temporali, ma il tempo non è destinato a stabilizzarsi nemmeno la prossima settimana.Una forte instabilità caratterizzerà la giornata di oggi. Al mattino precipitazioni possibili tra l’Emilia e il Veneto e ancora sulla Sardegna, la regione più colpita dal maltempo. ...

Meteo weekend - ciclone sull’Italia : piogge e Temporali sabato e domenica : Italia ancora ostaggio del maltempo: il vortice ciclonico che si è formato sulla penisola continuerà a far sentire i suoi effetti su molte zone del Paese anche nel corso del weekend.Continua a leggere

Allerta maltempo : grandinata record a Torino/ Video - previsioni meteo Primo Maggio : Temporali sul Piemonte : Allerta maltempo: grandinata record a Torino e una frana. Le previsioni meteo in vista del Primo Maggio non annunciano nulla di buono: temporali in arrivo in Piemonte.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 20:03:00 GMT)

Ci si sveglia con il sole ma stanno arrivando Temporali sulla costa : La Spezia - Al mattino addensamenti di nubi basse sui versanti padani del Centro-Ponente, soleggiato altrove. Al pomeriggio aumento delle condizioni di instabilità con possibili rovesci o temporali al ...

Meteo 1 maggio : rovesci e Temporali in arrivo/ Previsioni : tempo incerto sull'Italia - atteso peggioramento : Meteo 1 maggio: rovesci e temporali in arrivo. Come sarà il tempo in vista del prossimo ponte? Sole in alcune regioni, peggioramento in altre ma a dominare sarà l'instabilità.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 19:12:00 GMT)

Maltempo : rovesci e Temporali sulla Calabria : Una depressione, associata ad un nucleo freddo in quota, permane sulle estreme regioni meridionali dell'Italia, determinando condizioni di instabilità accentuate dal riscaldamento diurno. Proprio a ...

Meteo - il maltempo fa sul serio : arrivano i Temporali : temporali, freddo e neve: il maltempo è tornato prepotente sull'Italia. La seconda perturbazione della settimana colpirà prima le regioni del Nordovest, in particolare Piemonte, Veneto e Trentino...

Previsioni Meteo - fine settimana dal sapore primaverile sull’Italia - ma ad inizio settimana ritornano piogge e Temporali : 1/13 ...

Meteo - tregua finita : tornano Temporali e neve sull’Italia : Dopo la Pausa di Pasqua, torna il maltempo sulla Penisola con piogge e temporali soprattutto al centro nord. Il sud invece potrà godere ancora del sole anche se il cielo diventerà più coperto nel corso della settimana.Continua a leggere

Venti forti e Temporali sull'Italia : danni nel pisano per tromba d'aria - frane in Sardegna e Friuli : danni sono stati segnalati anche nel salento. Roma e Milano - che registrano una forte presenza di turisti per le festività pasquali - da ore si trovano sotto una pioggia battente. E nella Capitale torna la paura 'buche'

PREVISIONI METEO PASQUA E PASQUETTA 2018/ Arriva Hannibal sull'Italia : Temporali in Toscana - caldo al Sud : METEO PASQUA e PASQUETTA 2018, maltempo al Nord e sole al Sud: punte di 30° e umidità, le PREVISIONI in Italia per le due giornate di festa, Italia divisa.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 15:43:00 GMT)

Allerta Meteo Equinozio di Primavera - l’avviso della protezione civile : “vento di burrasca da nord a sud - neve al centro e Temporali sulla Campania” : Allerta Meteo – La presenza sull’Italia di un impulso perturbato di origine atlantica, alimentato da aria più fredda proveniente dal nord-Europa, determina precipitazioni diffuse sul medio versante adriatico e sul meridione, anche nevose e fino a quote collinari al centro, accompagnate da un generale rinforzo dei venti. sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle ...

Meteo - torna il maltempo sull'Italia : piogge e Temporali in arrivo : Una nuova intensa perturbazione sta per raggiungere l'Italia centro-settentrionale. Dopo due giorni di relativa stabilità atmosferica e temperature in linea con le medie del periodo, ecco che da giovedì 15 marzo il tempo...