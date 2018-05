Teatro THE YALTA GAME di Brian Friel con la regia di Stefano Moretti al Teatro Astra da

Geppi Cucciari e The Baby Walk per Teatro Contatto : The Baby Walk è il nome del sentiero riservato ai bambini nel romanzo Peter Pan nei giardini di Kensington, di J.M.Barrie. E The Baby Walk è oggi anche il nome della compagnia diretta da Liv ...

Sino al 22 aprile '1984' di Orwell - regia Matthew Lenton al Teatro delle Passioni di Modena : ... "veritiero", diario, attività severamente vietata dal regime: ogni mattina, in un angolo forse non osservato della sua stanza, appunta con la sua mano sulla carta il ricordo di ciò che nel mondo ...

Milano. Dal Teatro alla Scala parte la maratona di #steminthecity : Tutto pronto per la seconda edizione di #steminthecity, l’iniziativa promossa dal Comune di Milano per promuovere la diffusione delle discipline

Parte dal Teatro alla Scala la maratona di #steminthecity : Ad aprire ufficialmente la quattro giorni sarà l'evento "Imagining a New World " Nuove frontiere, per una scienza delle possibilità", in programma martedì 10 aprile alle 9.30 al Teatro alla Scala. ...

INNOVAZIONE. PARTE DAL Teatro ALLA SCALA LA MARATONA DI #STEMINTHECITY : Ad aprire ufficialmente la quattro giorni sarà l'evento 'Imagining a New World - Nuove frontiere, per una scienza delle possibilità', in programma martedì 10 aprile alle 9.30 al TEATRO ALLA SCALA. ...

Teatro : al Libero di Palermo in scena 'The Aliens' di Baker : Palermo, 31 mar. (AdnKronos) - Due trentenni scansafatiche che parlano di musica e vita. Annie Baker, giovane autrice pluripremiata vincitrice del premio Pulitzer nel 2014, approda al Teatro Libero di Palermo con il suo 'The Aliens', in scena dal giovedì 5 a sabato 6 aprile per la regia di Silvio Pe

Teatro Marco e Mauro The best of Venerdì 23 e sabato 24 Marzo 2018 Cab 41 Torino : Solitamente rappresentano i piemontesi, coi loro pregi e i loro difetti, con quello che sono e quello che vorrebbero essere senza mai dimenticare il dialetto, che impreziosisce gli spettacoli, ...

Centro Zo di Catania : The medium is the message? - Teatro e Critica : Nei due spettacoli ricorrono alcuni elementi: la follia dell'emarginato, portatrice di una vocazione oscura ma rivoluzionaria, la mutilazione , un alluce in putrefazione nel primo, l'orecchio che ...

Metti una sera a Teatro con il Prototherium : OCCASIONE UNICA, quella proposta sabato sera, sia per gustarsi in modo inedito il museo, sia per scoprire uno degli spettacoli storici del teatro scientifico-teatro laboratorio, quanto per rivedere ...