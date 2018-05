Tacchi alti | strepitosi ma che dolore! Da oggi addio brutte sorprese | c’è un trucco per

caffeinamagazine

(Di sabato 5 maggio 2018) Secondo Christian Louboutin, guru e designer di calzature più famoso al mondo (avete presente la famosa suola rossa?), le scarpe con tacco vertiginoso hanno un alto potenziale sessuale perché l’arco del piede assume l’esatta posizione che avrebbe durante un orgasmo. Parole sue. Ma come la mettiamo col dolore, con quelle fitte alla pianta del piede che ci fanno rimpiangere le sneakers? Parliamoci chiaro: i miracoli non esistono in questo caso. E sempre Louboutin dice di nutrire “davvero poca compassione per questo tipo di donna. Se Tina Turner e le ragazze della band di Prince possono suonare per tre ore indossando le mie creazioni non mi si può dire che è impossibile camminarci. Isono il piacere con il dolore. Se non sai camminarci, non indossarle”. Non ci piove: se non sai camminarci, non le comprare. Ah, fosse davvero così! I...